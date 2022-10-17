Фото со страницы Бигельды Габдуллина в Facebook
Политика

Движение независимых наблюдателей создали в Казахстане

Группа казахстанцев объявила о создании гражданского движения независимых наблюдателей «BAQYLA» (ОД «BAQYLA»). Граждане намерены проследить за ходом голосования на внеочередных выборах президента РК, передает Kazpravda.kz. 

Движение «BAQYLA» (ОД «BAQYLA») будет работать во всех регионах Казахстана. Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный публицист Бигельды Габдуллин. 

«Основная цель движения предельна ясна – это обеспечение законности процедуры выборов, организация наблюдения на более 3,2 тыс. избирательных участках в 26 крупных городах Казахстана. Для этого будут привлечены наблюдатели из гражданского сектора и НПО. Все лидеры и региональные координаторы будут обучены теории и практике наблюдения за выборами», – отметил Бигельды Габдуллин. 

Обучение будет проводиться через ZOOM-конференции и офлайн-встречи. Рекрутировать наблюдателей планируют с помощью информационных каналов и социальных сетей. 

Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября.

Популярное

Все
До отопительного кризиса недалеко
Как-то странно в двух пригородных поселках Семея – Восходе и Березовском – действует закон сообщающихся сосудов
В Павлодарской области из-за степных пожаров сгорели тысячи тонн сена, заготовленные жителями и крестьянскими хозяйствами
Уроки Татьяны Костиной
Себя показать, на других посмотреть
Повысить уровень доверия граждан
Акцент – на коллективное лидерство
Востребованность Содружества и сотрудничества
Центральная Азия – Россия: реализовать потенциал кооперации
Лучший друг и союзник
Казахстан – Туркменистан: к дальнейшему сближению братских народов
Потрепали «моряков» и «тигров»
Все возможности диалога
Утомлённые диктатом
Есть пятая медаль!
Подросток выстрелил в друга из ружья в ЗКО
16-летняя легкоатлетка принесла Казахстану второе золото чемпионата Азии
Взрыв на шахте в Турции: число погибших превысило 40 человек
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на октябрь
Саягуль Каиргельдина возглавила Республиканский центр реабилитации "Бурабай"
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
Куда уплывают деньги? Чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Этот вопрос волнует многих казахстанцев
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме
В обществе созрел запрос на обновление
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Политика
Президенты Казахстана и Туркменистана приняли совместное за…
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Токаев дал оценку результатам переговоров с Бердымухамедовым
Президент , Международное сотрудничество , Политика , Экономика
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итога…
Президент , Международное сотрудничество , Политика , Экономика
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов до…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]