Движение независимых наблюдателей создали в Казахстане

Группа казахстанцев объявила о создании гражданского движения независимых наблюдателей «BAQYLA» (ОД «BAQYLA»). Граждане намерены проследить за ходом голосования на внеочередных выборах президента РК, передает Kazpravda.kz.

Движение «BAQYLA» (ОД «BAQYLA») будет работать во всех регионах Казахстана. Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный публицист Бигельды Габдуллин.

«Основная цель движения предельна ясна – это обеспечение законности процедуры выборов, организация наблюдения на более 3,2 тыс. избирательных участках в 26 крупных городах Казахстана. Для этого будут привлечены наблюдатели из гражданского сектора и НПО. Все лидеры и региональные координаторы будут обучены теории и практике наблюдения за выборами», – отметил Бигельды Габдуллин.

Обучение будет проводиться через ZOOM-конференции и офлайн-встречи. Рекрутировать наблюдателей планируют с помощью информационных каналов и социальных сетей.

Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября.