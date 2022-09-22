Президентские выборы - 2022: когда начнется выдвижение кандидатов

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров на заседании ведомства рассказал, когда и кем начнется выдвижение кандидатов в президенты РК – внеочередные выборы главы государства назначены на 20 ноября, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Константин Петров напомнил, что 21 сентября Глава государства подписал указ, согласно которому внеочередные выборы президента Республики Казахстан назначены на 20 ноября 2022 года.

«Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Сегодня он опубликован в республиканских газетах "Казахстанская правда" и "Егемен Казахстан". То есть, с сегодняшнего дня указ вступил в действие. Выдвижение кандидатов на должность президента должно начаться со дня, следующего за днем назначения даты выборов, то есть, с 23 сентября, и закончится в 18.00 11 октября», - разъяснил он.

По его словам, право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке. А решение о выдвижении принимается большинством голосов от общего числа членом высшего органа республиканского общественного объединения.

«Поддержка кандидатов в президенты должна быть удостоверена сбором подписей не менее чем 1% избирателей в равной мере представляющих не менее 2/3 областей, городов республиканского значения и столицы. Выдача подписных листов будет производиться в течение 5 дней после установления соответствия кандидата требованиям Конституции и конституционного закона. По состоянию на 1 июля 2022 года в Реестр избирателей РК включено 11 827 277 граждан. Таким образом, в поддержку каждого кандидата должно быть собрано 118 273 доверенных подписей», - отметил спикер.

Константин Петров пояснил, что установление соответствия кандидатов требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах в РК" осуществляется ЦИК в течение пяти дней с момента предоставления выписки из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения о выдвижении кандидата вместе с заявлением кандидата о согласии баллотироваться, и документов, подтверждающих внесение кандидатом избирательного взноса.

«Размер избирательного взноса на сегодня составляет 3 миллиона тенге - это 50 минимальных заработных плат. Избирательный взнос возвращается кандидату, если он будет избран на должность, либо наберет не менее 5% от всех, кто примет участие в голосовании», - резюмировал Константин Петров.