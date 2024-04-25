Двое детей погибли при пожаре в поселке Атырауской области

Пожары
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

25 апреля в 05:37 часов в 112 поступило сообщение о том, что в одном из 5-ти этажных жилых домов в поселке Индербор Индерского района идет дым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По прибытию пожарных подразделений было установлено, что в одной из квартир на 2-м этаже 5 этажного жилого дома произошел пожар.

«В спальном помещении обнаружены тела погибших детей 2014-го и  2017 годов рождения, а также матери 1995 года рождения и гражданина 1994 года рождения, которые находились в бессознательном состоянии. Они доставлены в реанимационное отделение центральной районной больницы», - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 06:02 часов и полностью ликвидирован в 06:10 часов.

С целью установления причины пожара из Атырау работает пожарно-техническая лаборатория.

#дети #пожар #Атырауская область

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