Е-платформу для контроля ремонта и строительства дорог запустили в Актюбинской области

В режиме реального времени онлайн можно будет наблюдать за ходом ремонтных работ, не посещая сам объект, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Актюбинская область одной из первых презентовала уникальную электронную систему контроля BIRGE PROJECT, благодаря которой можно отследить весь процесс ремонта и строительства автодорог.

Председатель правления ассоциации отраслевых кластеров BIRGE Арман Евниев рассказал об особенностях разработанной цифровой платформы.

«Благодаря единой платформе можно контролировать весь процесс ремонтных работ, начиная от разработки проекта до сдачи в эксплуатацию объекта. В том числе в режиме реального времени онлайн можно наблюдать за ходом ремонтных работ, не посещая сам объект, то есть с экрана монитора смотреть как подрядная организация ремонтирует дорогу будь то трасса республиканского значения либо проезжая часть в городе. На платформе также можно ознакомиться с бюджетом проекта», - разъясняет разработчик платформы.

По словам Армана Евниева, для осуществления общественного контроля над реализуемыми проектами будут привлечены депутаты, члены партии, общественные деятели, активисты, представители СМИ.

«Сейчас в Актюбинской области реализуется 112 проектов по ремонту и строительству дорог проводимых за счет бюджетных средств. Все эти 112 проектов уже занесены в систему. Можно зайти на платформу и посмотреть, как продвигаются работы. Данные в систему вносит представитель подрядной организации. Кстати, на платформе можно найти информацию и о самом подрядчике, узнать, сколько проектов он ведет на данный момент и насколько справляется с работой. Тут же можно будет выставлять рейтинг каждой подрядной организации», - конкретизировал Арман Евниев.

Сейчас в системе отображаются проекты, запланированные на 2025 год. Пользователи смогут ознакомиться, на какой стадии ведется разработка проекта и внести свои комментарии.

Стоит отметить, что на цифровой платформе отображаются сведения о всех проектах, которые реализуются сейчас в Актюбинской области. И также в режиме онлайн можно посетить строительную площадку и осмотреть фронт работ. Кроме того, можно узнать какие проекты на данный момент планируют запустить в регионе.

«Население часто высказывает недовольство сроками и качеством ремонта, и благодаря этой системе мы сможем оперативно реагировать на подобные обращения, контролировать работу подрядчиков и предотвращать задержки или недостатки в выполнении работ. Цифровая платформа дает возможность активно следить за процессом и быть в курсе каждого шага ремонта», - аким области Асхат Шахаров отметил преимущества данной системы контроля.

По словам разработчика, на данной платформе будет вестись рейтинг акимов, руководителей управлений. Пользователи смогут дать оценку деятельности руководящих лиц.