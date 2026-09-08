Новый инфопортал для библиотек запустили в Казахстане

Для удобства пользователей предусмотрены система поиска и тематические фильтры, а после регистрации – дополнительные возможности личного кабинета

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Союз библиотек Казахстана запустил новый информационный портал для специалистов отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Как отметили в Минкультуры, на одной площадке собраны законодательные и нормативные документы в сфере библиотечного дела, методические и образовательные материалы, отраслевые издания, информация об отечественных издательствах и другие профильные ресурсы.

Отдельное внимание уделено взаимодействию специалистов отрасли. На портале будут публиковаться новости и информация о мероприятиях, обучающие материалы, а также работать форум для обмена опытом и мнениями.

Направление «Зерделі ұлт» посвящено популяризации культуры чтения, повышению общественной значимости библиотек и продвижению национальных интеллектуальных ценностей.

В ведомстве отметили, что новый ресурс запущен в период важных изменений в библиотечной сфере. В настоящее время обсуждается проект закона «О библиотечном и книгоиздательском деле», внедряются международные стандарты библиографического описания и разрабатываются механизмы учета электронных документов.

Особое внимание также уделяется применению цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта в деятельности библиотек.

Официальный портал Союза библиотек Казахстана доступен по адресу на казахском, русском и английском языках. Для удобства пользователей предусмотрены система поиска и тематические фильтры, а после регистрации – дополнительные возможности личного кабинета.