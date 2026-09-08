Новый инфопортал для библиотек запустили в Казахстане

Цифровизация,Литература
Дана Аменова
корреспондент

Для удобства пользователей предусмотрены система поиска и тематические фильтры, а после регистрации – дополнительные возможности личного кабинета

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Союз библиотек Казахстана запустил новый информационный портал для специалистов отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Как отметили в Минкультуры, на одной площадке собраны законодательные и нормативные документы в сфере библиотечного дела, методические и образовательные материалы, отраслевые издания, информация об отечественных издательствах и другие профильные ресурсы.

Отдельное внимание уделено взаимодействию специалистов отрасли. На портале будут публиковаться новости и информация о мероприятиях, обучающие материалы, а также работать форум для обмена опытом и мнениями.

Направление «Зерделі ұлт» посвящено популяризации культуры чтения, повышению общественной значимости библиотек и продвижению национальных интеллектуальных ценностей.

В ведомстве отметили, что новый ресурс запущен в период важных изменений в библиотечной сфере. В настоящее время обсуждается проект закона «О библиотечном и книгоиздательском деле», внедряются международные стандарты библиографического описания и разрабатываются механизмы учета электронных документов.

Особое внимание также уделяется применению цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта в деятельности библиотек.

Официальный портал Союза библиотек Казахстана доступен по адресу на казахском, русском и английском языках. Для удобства пользователей предусмотрены система поиска и тематические фильтры, а после регистрации – дополнительные возможности личного кабинета.

#цифровизация #запуск #библиотеки #инфопортал

Популярное

Все
Подсолнечник бьет рекорды
Открытая и эффективная работа
Восемь из десяти – довольны
Единая модель управления водоснабжением создается на юге
Поддержка на каждом этапе
За каждым названием – история
Международные коридоры и транзитный потенциал
Конституция определяет вектор развития страны
От завершения банковской реформы к новому этапу развития
Курс на перезагрузку: смена архитектуры отечественного футбола
Вода как ресурс роста
Царская рыба «с пеленок»
Оценка за директорство
Подвела жажда наживы
В рамках Проектного офиса поддержан единый подход к налогообложению операций с облигациями квазигоссектора
В Мангистау полностью отремонтировали свыше 500 км электросетей
Яркие краски Flamingo Fest
Казахстан договорился о взаимном признании водительских прав с Китаем
В Астане пройдет этап Кубка мира по плаванию
Парк Первого Президента в Алматы временно закрыли на реконструкцию
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Самореализация граждан – важнейшее условие развития страны
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
VI Всемирные игры кочевников: результаты первого дня
AI-Sana создает экосистему будущего
Батат витаминами богат
Эхо Великой степи на «Бишкек Арене»
Мухтар Тлеуберди назначен министром иностранных дел Казахстана
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Чистая работа на шоссе Ондирис
Для комфорта, красоты и безопасности
Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите «ШОС плюс»
Школа начинается с заботы
Токаев предложил закрепить принципы ШОС в спецрезолюции Генассамблеи ООН
Уродился хлеб на славу
От «Аталанты» до «Риги»
Безопасная среда и укрепление правопорядка
Рывок «Ордабасы» и осечки фаворитов
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт

Читайте также

В Яндекс Книгах появилась специальная полка республиканског…
Касым-Жомарт Токаев поздравил с 80-летием писателя Валерия …
Писатель Валерий Михайлов награжден орденом «Барыс»
Основатель Binance положительно оценил масштабы казахстанск…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]