В помощь ветеринарам и фермерам

Цифровизация постепенно охватывает все нап­равления ветеринарной службы – от лабораторных исследований до оказания помощи фермерам. Это значительно помогает сократить бумажную волокиту, повысить точность учета, упростить и сделать прозрачным ряд процессов, что, в свою очередь, должно обеспечить ветеринарную и продовольственную безопасность.

С 2022 года в базе данных «Идентификация сельскохозяйственных животных» работает модуль VetLab. Он предназначен для ведения лабораторных исследований биоматериалов от животных. Все документы (сопроводительные письма, акты, описи) формируются в электронном виде и передаются с помощью ЭЦП. Результаты исследований автоматически интегрируются в систему, что исключает риск потери данных.

Пилотное внедрение мобильного приложения ISZH-Mobile в регионе началось с 2022 года. Оно позво­ляет ветеринарным врачам работать как в онлайн, так и офлайн-режиме. Например, на отдаленных пастбищах с его помощью можно скачивать данные по животным и выполнять работу без постоянного подключения к Интернету.

С 2024 года по республике запущен модуль «Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса» (ВСЭ), автоматизирующий процессы выдачи акта экспертизы на мясоперерабатывающих предприятиях, убойных пунктах и площадках, а также на объектах внутренней торговли. Покупатель, отсканировав QR-код на прилавке, можеть получить полную информацию о животноводческой продукции.

По данным областного управления ветеринарии, на сегодняшний день по ЗКО 42 объекта убоя, 8 объектов внутренней торговли и 37 лабораторий включены в данную цифровую систему. Посредством модуля выдано свыше 331 тыс. актов ВСЭ.