Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК

Бывший высший руководитель Китая Ху Цзиньтао был неожиданно выведен с церемонии закрытия 20-го съезда правящей Коммунистической партии Китая сегодня, 22 октября, собщает Kazpravda.kz со ссылкой на Reform.by.

79-летний Ху занимал видное место за первым столом в Большом зале народных собраний в Пекине, непосредственно рядом со своим преемником, нынешним лидером Си Цзиньпином, когда к нему подошел один из сотрудников, пишет CNN.

Как можно предположить по видео, Цзиньтао не хотел уходить, но двое мужчин проводили его со своего места, причем один из них держал его за руку, а другие члены партии, сидевшие за главным столом, наблюдали за происходящим. Обстоятельства, связанные с уходом Ху, неясны.

Было замечено, что на выходе Ху сделал паузу и, похоже, что-то сказал Си, а затем похлопал премьера Ли Кэцяна по плечу. И Си, и Ли кивнули. Неясно, что Си сказал в ответ.

Как отмечают ряд СМИ, Ху Цзиньтао выступает за тесное сотрудничество с США и является противником силового решения вопроса с Тайванем.

XX съезд Компартии Китая проходил в Пекине с 16 по 22 октября. Сегодня были избраны члены Центрального комитета (205 человек). Сенсацией стало то, что четверо из семи членов Постоянного комитета Политбюро 19-го созыва не вошли в новый состав ЦК и, вероятно, вскоре покинут свои государственные посты. Это премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) Ли Чжаньшу, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета (высший совещательный орган) Ван Ян и первый заместитель главы правительства страны Хань Чжэн.

Завтра, 23 октября, состоится первый пленум ЦК КПК нового созыва. Будут избраны генеральный секретарь ЦК, Политбюро и Постоянный комитет. Наблюдатели не сомневаются, что нынешний генсек Си Цзиньпин будет избран на третий срок.

Новое руководство КПК встретится с прессой завтра, 23 октября, сообщает «Синьхуа».



