Фото: bloomberg.com
В мире

Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК

Бывший высший руководитель Китая Ху Цзиньтао был неожиданно выведен с церемонии закрытия 20-го съезда правящей Коммунистической партии Китая сегодня, 22 октября, собщает Kazpravda.kz со ссылкой на Reform.by.

79-летний Ху занимал видное место за первым столом в Большом зале народных собраний в Пекине, непосредственно рядом со своим преемником, нынешним лидером Си Цзиньпином, когда к нему подошел один из сотрудников, пишет CNN.

Как можно предположить по видео, Цзиньтао не хотел уходить, но двое мужчин проводили его со своего места, причем один из них держал его за руку, а другие члены партии, сидевшие за главным столом, наблюдали за происходящим. Обстоятельства, связанные с уходом Ху, неясны.

Было замечено, что на выходе Ху сделал паузу и, похоже, что-то сказал Си, а затем похлопал премьера Ли Кэцяна по плечу. И Си, и Ли кивнули. Неясно, что Си сказал в ответ.

Как отмечают ряд СМИ, Ху Цзиньтао выступает за тесное сотрудничество с США и является противником силового решения вопроса с Тайванем.

XX съезд Компартии Китая проходил в Пекине с 16 по 22 октября. Сегодня были избраны члены Центрального комитета (205 человек). Сенсацией стало то, что четверо из семи членов Постоянного комитета Политбюро 19-го созыва не вошли в новый состав ЦК и, вероятно, вскоре покинут свои государственные посты. Это премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) Ли Чжаньшу, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета (высший совещательный орган) Ван Ян и первый заместитель главы правительства страны Хань Чжэн.

Завтра, 23 октября, состоится первый пленум ЦК КПК нового созыва. Будут избраны генеральный секретарь ЦК, Политбюро и Постоянный комитет. Наблюдатели не сомневаются, что нынешний генсек Си Цзиньпин будет избран на третий срок.

Новое руководство КПК встретится с прессой завтра, 23 октября, сообщает «Синьхуа».


 

 

Популярное

Все
Золотой запас. С чего начиналась экономическая независимость?
Об откатах, коррупционном фаворитизме и трайбализме
Фонтанами горячей воды, бьющих из старых теплотрасс, встретили День города в Темиртау
Имена 150 тысяч граждан, репрессированных в годы советской власти, установили в Северо-Казахстанской области
В Павлодаре не хватает тепловых мощностей, и специалисты предлагают вообще запретить выдачу техусловий на подключение новых объектов к источникам тепла
Президент наградил ряд казахстанцев
Раскрыты тайны трагедии
Указ Президента Республики Казахстан
Декларация и ее роль в становлении и развитии независимого государства
Творить Добро, нести Любовь
Макам – души отдохновение
Наши луки не для скуки!
«Акжайык» и «Ордабасы» в финале
Когда улетают лебеди
В солнечном городе с джазовым именем
Умницы и красавицы
Щедрые, благородные и бесстрашные
Расширяя горизонты
Закон Республики Казахстан
Ставок больше нет
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
26 человек погибли при взрыве на шахте в Турции, около 50 заблокированы под землей
Президенты Казахстана и Туркменистана приняли совместное заявление
Токаев дал оценку результатам переговоров с Бердымухамедовым
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Комплексную программу сотрудничества подписали Казахстан и Туркменистан
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции
Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая
Пропавших рыбаков ищут в Улытауской области
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Новую Стратегию партнерства обсудил Смаилов с представителем АБР
Мейрама Кажыкена зарегистрировали кандидатом на пост президента Казахстана
Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2023-2027 годы рассмотрели в Правительстве
Самолет упал на жилой дом в России
Как-то странно в двух пригородных поселках Семея – Восходе и Березовском – действует закон сообщающихся сосудов
Двух россиян избили в хостеле в Астане
Взрыв на шахте в Турции: число погибших превысило 40 человек
Тревожный гул разбудил жителей Петропавловска – видео
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами

Читайте также

В мире
Шестнадцать человек пострадали в результате взрыва на военн…
В мире
Смертную казнь за педофилию предлагает ввести парламент Кыр…
Культура , В мире
Комиссию по созданию единого алфавита сформировали тюркские…
В мире , Европа
Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Ве…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]