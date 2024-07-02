Елена Рыбакина стартовала с уверенной победы на Уимблдоне
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Со счетом 6:3, 6:1 казахстанская теннисная прима обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе
Спортсменки провели на корте 1 час 10 минут.
За это время Елена Рыбакина подала 3 эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.
Румынская теннисистка выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала лишь один брей-пойнт из двух заработанных.
Во втором круге четвертая ракетка мира встретится с немкой Лаурой Зигемунд, которая в стартовом поединке на травяных кортах Лондона обыграла представительницу Украины Катерину Байндл со счетом 6:4, 6:1.