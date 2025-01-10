Ержан Максим взял Гран-при песенного конкурса в Дубае

17-летний казахстанский певец Ержан Максим завоевал главный приз международного конкурса Sanremo Best Song 2025, который проходил в Дубае, передает Kazpravda.kz

«Покорить международный песенный конкурс было для меня честью. С особым чувством склоняю голову перед казахским народом, который ценит мое творчество и поддерживает меня по сей день. Но в этот раз мне бы хотелось посвятить эту победу моим маме и папе, которые воспитали меня и посвятили всю свою жизнь моему искусству. Моим родным и близким, моим учителям и друзьям, братьям и сестрам, которые меня поддерживают», – написал певец у себя на странице.