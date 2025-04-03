Певица анонсировала новые концерты в нескольких городах, которые ранее были перенесены по определенным причинам

Фото: instagram.com/ververa/

В соцсетях экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала о предстоящем гастрольном туре, в рамках которого она выступит в Алматы, Астане и Ташкенте, сообщает Kazpravda.kz

В феврале выступления певицы в Казахстане не состоялись, что очень расстроило ее поклонников.

Организаторы заявили, что проблемы с переносом дат возникли по не зависящим от внешних факторов обстоятельствам.

Несколько дней назад исполнительница хита «Любовь спасет мир» с радостью сообщила, что ожидает скорой встречи с казахстанскими фанатами.