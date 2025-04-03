Еще больше соскучилась: Вера Брежнева обратилась к казахстанским фанатам

Звезды,Lifestyle
63
Дана Аменова
корреспондент

Певица анонсировала новые концерты в нескольких городах, которые ранее были перенесены по определенным причинам

Фото: instagram.com/ververa/

В соцсетях экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала о предстоящем  гастрольном туре, в рамках которого она выступит в Алматы, Астане и Ташкенте, сообщает Kazpravda.kz

В феврале выступления певицы в Казахстане не состоялись, что очень расстроило ее поклонников.   

Организаторы заявили, что проблемы с переносом дат возникли по не зависящим от внешних факторов обстоятельствам.

Несколько дней назад исполнительница хита «Любовь спасет мир» с радостью сообщила, что ожидает скорой встречи с казахстанскими фанатами.

«Концерты, которые перенесли с февраля  спасибо, что сохранили свои билеты
Еще больше соскучилась, еще больше любви , еще больше музыки», –  заключила Вера Брежнева в  Instagram.

#обращение #концерты #фанаты #Вера Брежнева

Популярное

Все
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Проекты «Адал азамат» охватывают почти 4 млн учащихся школ, колледжей и воспитанников детсадов
Космическая стройка века: история Байконура глазами очевидца
Cохранить культурное наследие стран тюркского мира
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Актикор
Не снижать победный темп: жамбылские школьники отличились на предметных олимпиадах и научных соревнованиях
В эфире – Qonaev TV: региональный телеканал запускают в Алматинской области
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Ученые-аграрии двух стран создали центр передовых технологий
Мажилисмены одобрили передачу под управление Astana Hub Парка инновационных технологий
Фермерам компенсируют ущерб от набегов сайги
Следят с высоты и на земле
Профсоюзный десант высадился в Актюбинской области
«Форвард» в помощь: Продкорпорация принимает заявки от сельхозпредприя­тий
Значительную часть проблем можно решить оперативно
Карьерный рост для молодежи
Почему вы такие жестокие?
АФМ завершило расследование по делу Перизат Кайрат
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Большая удача, если сохранился медальон
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте
Результаты нужны, но переформатирование важнее
В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары
Премьер поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию ТиПО и поддержке рабочих профессий
Ставка на справедливость и доверие
Население стран Восточной Европы стремительно сокращается - ООН
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
Платный порноканал с участием школьников обнаружила прокуратура Туркестанской области
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
В МСХ – новое назначение
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Спасибо вам за подвиг!
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
В столице готовятся к паводковому периоду
Для наших мам!
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности

Читайте также

США возглавили рейтинг Forbes по числу богатейших людей пла…
Игравший Бэтмена актер скончался в США
Президент Словении оказалась фанаткой Димаша Кудайбергена
Баян Алагузова анонсировала необычный конкурс красоты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]