Певица анонсировала новые концерты в нескольких городах, которые ранее были перенесены по определенным причинам
В соцсетях экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала о предстоящем гастрольном туре, в рамках которого она выступит в Алматы, Астане и Ташкенте, сообщает Kazpravda.kz
В феврале выступления певицы в Казахстане не состоялись, что очень расстроило ее поклонников.
Организаторы заявили, что проблемы с переносом дат возникли по не зависящим от внешних факторов обстоятельствам.
Несколько дней назад исполнительница хита «Любовь спасет мир» с радостью сообщила, что ожидает скорой встречи с казахстанскими фанатами.
«Концерты, которые перенесли с февраля спасибо, что сохранили свои билеты
Еще больше соскучилась, еще больше любви , еще больше музыки», – заключила Вера Брежнева в Instagram.