Этот ролик обжег сердца

Общество
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Специалист штаба ДЧС Северо-Казахстанской области Марина Самойленко сочинила песню, посвященную памяти сотрудников органов гражданской защиты, погибших при исполнении служебных обязанностей.

фото ДЧС СКО

– Этой весной в Казахстане и в нашем регионе случилась страшная стихия, – рассказала Марина в комментарии к клипу на своей страничке в Instagram. – Многие люди и службы противостояли воде день и ночь. Я тоже была в эпицентре этих событий, стала свидетелем самоотверженности, герои­ческих поступков сотрудников, спасателей, волонтеров и простых граждан. Я видела, как сутками напролет работали спасатели. В это время родились строчки о том, что «опять все расчеты готовы спасать, и легко наполняются смелостью наши сердца…»

За помощь в создании клипа автор песни Марина Самойленко поблагодарила военный оркестр Академии Национальной гвардии РК, в том числе военного дирижера Азамата Бекенова.

Ранее в социальных сетях появился клип с другой песней Марины Самойленко – в защиту лесов и в благодарность отважным пожарным. Он тоже получился душевным, никто не написал ни одного негативного комментария.

Родилась Марина Самойленко в селе Боголюбово Кызылжарского района. Она любит свою профессию, увлечена триатлоном, хорошо поет. Свой музыкальный талант она унаследовала от отца.

#Петропавловск #песня #клип #Марина Самойленко #спасатель

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