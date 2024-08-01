Этот ролик обжег сердца

– Этой весной в Казахстане и в нашем регионе случилась страшная стихия, – рассказала Марина в комментарии к клипу на своей страничке в Instagram. – Многие люди и службы противостояли воде день и ночь. Я тоже была в эпицентре этих событий, стала свидетелем самоотверженности, герои­ческих поступков сотрудников, спасателей, волонтеров и простых граждан. Я видела, как сутками напролет работали спасатели. В это время родились строчки о том, что «опять все расчеты готовы спасать, и легко наполняются смелостью наши сердца…»

За помощь в создании клипа автор песни Марина Самойленко поблагодарила военный оркестр Академии Национальной гвардии РК, в том числе военного дирижера Азамата Бекенова.

Ранее в социальных сетях появился клип с другой песней Марины Самойленко – в защиту лесов и в благодарность отважным пожарным. Он тоже получился душевным, никто не написал ни одного негативного комментария.

Родилась Марина Самойленко в селе Боголюбово Кызылжарского района. Она любит свою профессию, увлечена триатлоном, хорошо поет. Свой музыкальный талант она унаследовала от отца.