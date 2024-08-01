Этот ролик обжег сердца Общество 1 августа 2024 г. 0:00 3 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Специалист штаба ДЧС Северо-Казахстанской области Марина Самойленко сочинила песню, посвященную памяти сотрудников органов гражданской защиты, погибших при исполнении служебных обязанностей. фото ДЧС СКО – Этой весной в Казахстане и в нашем регионе случилась страшная стихия, – рассказала Марина в комментарии к клипу на своей страничке в Instagram. – Многие люди и службы противостояли воде день и ночь. Я тоже была в эпицентре этих событий, стала свидетелем самоотверженности, героических поступков сотрудников, спасателей, волонтеров и простых граждан. Я видела, как сутками напролет работали спасатели. В это время родились строчки о том, что «опять все расчеты готовы спасать, и легко наполняются смелостью наши сердца…» За помощь в создании клипа автор песни Марина Самойленко поблагодарила военный оркестр Академии Национальной гвардии РК, в том числе военного дирижера Азамата Бекенова. Ранее в социальных сетях появился клип с другой песней Марины Самойленко – в защиту лесов и в благодарность отважным пожарным. Он тоже получился душевным, никто не написал ни одного негативного комментария. Родилась Марина Самойленко в селе Боголюбово Кызылжарского района. Она любит свою профессию, увлечена триатлоном, хорошо поет. Свой музыкальный талант она унаследовала от отца. #Петропавловск #песня #клип #Марина Самойленко #спасатель