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Суицид остается одной из самых серьезных социальных проблем, с которой наравне со взрослыми сталкиваются дети и подростки. Причины - в глубоких психологических травмах, которые часто остаются незамеченными.

Эксперт утверждает, что официальные статданные, публикуемые в СМИ, часто отличаются, и показатели могут значительно варьироваться.

«Если смотреть на данные по Казахстану с 2010 года, статистика показывает общее снижение, но с волнообразными колебаниями. Например, в 2010-м наблюдалась волна попыток суицидов, затем произошел спад, но к 2018 году снова начался рост. Вмешательство государства с запуском специальных программ сказалось положительно. Однако в 2024-м за первые 8 месяцев было зарегистрировано 129 завершенных случаев суицида среди детей. А общее число суицидов по населению за этот период составило 2 389», – приводит данные психолог.

Также она добавила, что в сентябре-октябре того же года произошла трагическая волна детской смертности: девочки прыгали с крыш или выпадали из окон, что вызвало масштабное расследование причин подобных событий. За 10 месяцев 2023-го было зафиксировано 169 завершенных случаев суицида среди детей, в основном в возрастной группе от 5 до 18 лет. Самое ужасающее то, что даже пятилетние могут свести счеты с жизнью. Это настораживает и демонстрирует факт «омоложения» суицида. Такие случаи единичны, но каждая из таких трагедий вызывает глубокое беспокойство.

Согласно исследованиям, проведенным Детским фондом ЮНИСЕФ, основные триггеры суицидальных склонностей среди подростков включают буллинг со стороны сверстников, семейные конфликты, одиночество и социальную изоляцию.

«В прошлом рождаемость составляла около 120–150 тысяч детей в год, сейчас эта цифра достигает 400–450 тысяч. Им нужны новые платформы для взаимодействия, интересные проекты и пространства для самовыражения. В соцетях звучат комментарии известных личностей, шоуменов о том, что их дети жалуются на скуку и отсутствие мотивации. Это говорит о необходимости создания среды, где дети могли бы находить свой интерес и быть активными», – рассуждает эксперт.

Что касается региональной статистики, то если брать данные за 2022 год, в южных регионах Казахстана случаи суицида среди детей встречаются чаще. В Туркестанской области зарегистрировано 19 случаев, Жамбылской – 11, Алматинской – 9. Для сравнения, в Павлодарской области произошло только 3 случая. Такое сильное различие между регионами может быть связано с различиями в уровне жизни или доступности психосоциальной поддержки.

Мальчики чаще склонны завершать суицидальные попытки. Девочки по своей природе более эмоциональны и чувствительны, но у них сильнее развит инстинкт самосохранения. У мальчиков он менее выражен, и их привязанность к семье часто слабее. Это отражается даже в данных 2023 года – среди подростков мальчики составляют 68% погибших.

«Из 169 случаев смертей 115 мальчиков. Однако девочки чаще совершают попытки суицида, причем большинство из них остаются незавершенными, что указывает на присутствие страха или сомнений. В моей практике был случай, когда девочка приняла таблетки, надеясь, что ее вовремя спасут. К сожалению, родители задержались с возвращением домой, и итог оказался трагическим. Зачастую такие поступки вызваны желанием добиться внимания или осуществить свои потребности, которые ранее игнорировались. В этой связи важно обращаться за помощью к психологам и налаживать взаимопонимание между родителями и детьми», – констатировала спикер.

На ситуацию могут существенно влиять Интернет и социальные сети, поскольку контент зачастую оказывает неоднозначное воздействие на психику подростков. Современные дети отличаются большей чувствительностью и восприимчивостью, что делает их уязвимыми к эмоциональным травмам. Психологическая чувствительность подрастающего поколения также ухудшается из-за равнодушия окружающих.

«Еще одной причиной является недопонимание между детьми и родителями. Для подростков очень важно эмоциональное соучастие взрослых. Встречаются трагические случаи в разных семьях: когда матери запрещают сыновьям встречаться с девушками другой национальности, отец поругал сына за плохую отметку, родители не поддерживают желание ребенка учиться за границей или заниматься любимым делом», – перечисляет собеседница.

Кроме того, исследования показывают связь между зависимостью от социальных платформ и ростом суицидального поведения: около 27% респондентов подвержены влиянию контента, который может вызывать негативные эмоции или побуждать к непоправимым действиям. Контент многих видеороликов, который популярен среди молодежи, может оказать опасное влияние и провоцировать к самоубийству.

Для снижения рисков активно внедряются программы по профилактике суицидов и обучению молодежи в школах. В Казахстане принят Комплексный план на 2023–2025 годы, включающий работу горячих линий, антибуллинговые инициативы.

В США активно используется кейс-менеджмент, когда создается команда специалистов, которые благодаря индивидуальному подходу быстро и эффективно реагируют на ситуации вроде психологического давления, физического насилия или потери родителей. На всех этапах в критической ситуации происходит взаимодействие с образовательными учреждениями, социальными службами и медицинскими организациями для формирования безопасной среды для ребенка и его развития.

В казахстанских школах работают психологи, что помогает решать многие проблемы, но часто их крайне недостаточно: на одного специалиста приходится до 2–3 тыс. детей. Это создает некоторые неудобства в диагностике и профилактике суицидальных тенденций.