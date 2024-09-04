Финансирование проектов на $7 млрд в Казахстане рассматривает АКГ

Международное сотрудничество , Инвестиции
143
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Такая сумма обозначена на первоначальном этапе. В дальнейшем объем финансирования планируют увеличить

Фото: пресс-служба правительства РК

В Астане состоялось заседание круглого стола Арабской координационной группы (АКГ), объединяющей такие институты, как Исламский банк развития, Саудовский фонд развития, Фонд международного развития OPEC, Кувейтский фонд экономического развития и Фонд развития Абу-Даби, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров, президент группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джассер, руководители арабских инвестиционных фондов, казахстанских государственных органов и квазигосударственных компаний.

Ключевой целью встречи стало финансирование Арабской координационной группой инфраструктурных и социальных проектов, имеющих для Казахстана приоритетное значение.

Выступая с приветственным словом, Нурлан Байбазаров выразил благодарность АКГ за проявленный интерес к инвестиционным возможностям Казахстана.

«Сегодня мы делаем первый совместный шаг в сторону крепкого и долгого сотрудничества, проводя первое заседание круглого стола Арабской координационной группы в Республике Казахстан. Ваша поддержка и готовность к сотрудничеству являются для нас важным признанием потенциала нашей страны», — отметил он.

В ходе круглого стола презентованы проекты в сферах транспорта, энергетики, водных ресурсов, здравоохранения, а также представлен Национальный инфраструктурный план Казахстана до 2030 года.

Представители делегации Арабской координационной группы, в свою очередь, высоко оценили усилия РК по социально-экономическому и инфраструктурному развитию.

По итогам встречи сторонами подписаны Протокол заседания круглого стола, Рамочное соглашение об операциях в частном секторе между правительством РК и фондом OPEC, Протокол переговоров между Министерством водных ресурсов и ирригации и Исламским банком развития. Подписанные документы определяют сферы дальнейшего сотрудничества и перечень потенциальных проектов.

Сумма долгосрочных прямых инвестиций в экономику Казахстана в рамках достигнутых договоренностей может составить $7 млрд на первоначальном этапе. В дальнейшем объем финансирования планируют увеличить.

Резюмируя, Нурлан Байбазаров выразил уверенность в сохранении и укреплении партнерских отношений, дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве в реализации масштабных проектов, которые будут способствовать устойчивому развитию экономики Казахстана и укреплению экономических связей между странами.

#соглашение #проекты #финансирование #АКГ

Популярное

Все
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Онкологи нацелены повысить качество медицинской помощи
В Приаралье определили победителей конкурса «Мерейлі отбасы»
Не только вылечить, но и поставить на ноги
Система ОСМС должна быть прозрачной
«Караван Единства» из Приаралья отправился в Астану
И я теперь тоже моряк!
Жить по средствам и развивать критическое мышление
Пора запускать механизмы рачительности
Фермерам требуются не субсидии, а кредиты
Налоговый кодекс и цифровизация администрирования
Людям труда нужны мотивация и поддержка
В приоритете – ответственность каждого
Необходимо упредить дефицит электроэнергии
В Кокшетау откроется первый в области детский сад для детей с инклюзией
Четыре комфортных очага знаний распахнули двери для школяров
Восемь новых объектов здравоохранения введут в Каратальском районе
Граница между иллюзией и реальностью
Мемуары англичанина Эдварда Нельсона Фелла перевели на казахский и русский языки
Степные аргамаки вдохновляют художников
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
В общем доме не бывает «ваших проблем»
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Казахская тазы станет брендом страны
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
В Семее завершается строительство IT-колледжа
Между властью и бизнесом нужно наладить конструктивный диалог
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Модернизируют и реконструируют, не боясь пресловутого «не влезай – убьет»
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
ВИК - 2024: распроданы все билеты на церемонию открытия
В Петропавловске вырастут тарифы на содержание жилья
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Мирный атом на службе прогресса: выставка ядерных технологий открылась в Астане
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Касым-Жомарт Токаев принял Изуми Накамицу
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Хорватии
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Глава МОТ дал рекомендации по переходу на широкое применени…
Послу Армении вручили госнаграду «Достық» II степени
Вопросы инвестиционного сотрудничества обсудили Казахстан и…
Решать проблемы инвесторов на местах будут по принципу «зде…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]