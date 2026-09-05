Казахстан готовит новые участки недр для привлечения инвесторов

Инвестиции

Геологические исследования ведутся на 20 участках в 11 регионах Казахстана

Фото: Минпромышленности

В Казахстане первые перспективные участки, подготовленные в рамках Государственного геологического изучения недр (ГосГИН), планируют выставить на аукционы для инвесторов в 2027 году, передает Kazpravda.kz.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев в ходе рабочей поездки в область Ұлытау проверил, как ведутся работы по повышению геологической изученности территории страны.

В этом году геологическая съемка масштаба 1:50 000 началась на 20 участках в 11 регионах Казахстана. Общая площадь исследований превышает 100 тыс квадратных километров. В области Ұлытау работы охватывают семь участков общей площадью 36 тыс квадратных километров.

При исследованиях специалисты используют данные дистанционного зондирования Земли, беспилотные аэрогеофизические комплексы и высокоточный геохимический метод Ionic Leach.

«Полномасштабная работа по геологическому изучению недр является одной из ключевых стратегических задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым перед Министерством и отраслью в целом. Наша главная задача – обеспечить получение качественной геологической информации. От этого напрямую зависят приток инвестиций в геологоразведку и развитие отраслей промышленности», - подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

В рамках ГосГИН сформирована группа геологоразведочных компаний под руководством АО «Национальная геологическая служба». В области Ұлытау ТОО «Kazakhmys Barlau» проводит аэромагнитную съемку, аэрогамма-спектрометрию и аэрогравиметрию. Эти методы позволяют исследовать большие территории и оценивать перспективность участков.

В областях Ұлытау и Абай в общей сложности пробурено около 300 скважин. АО «Казгеология» также проводит исследования с использованием беспилотных комплексов и систем высокоточной RTK-навигации.

Одновременно формируется единый цифровой кадастр недр. Для каждого перспективного участка предусмотрен электронный паспорт с геологической информацией. Это должно упростить доступ инвесторов к данным и сократить время на их обработку и подготовку.

Первые перспективные площади, подготовленные в рамках программы, планируется выставить на аукционы уже с 2027 года.

В области Ұлытау министр также посетил Геологический кластер, где организован полный цикл работ - от приема и хранения керна до лабораторных и геофизических исследований. Комплекс является одним из крупнейших научно-производственных и образовательных геологических центров Центральной Азии.

#геология #Госгин #недры

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