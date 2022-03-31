Свежий выпуск Фокус на реформы 31 марта 2022 г. 1:13 Калмыков Ануар корреспондент Государственный секретарь провел встречу с послами государств – членов Европейского союза. Государственный секретарь РК Ерлан Карин встретился с руководителями дипломатических представительств стран – участниц Европейского союза, аккредитованных в Казахстане. Госсекретарь рассказал дипломатам о содержании политических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, акцентировав внимание на ключевых положениях Послания Главы государства «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Особое внимание было уделено механизмам перехода страны от суперпрезидентской системы управления к модели президентской республики с сильным Парламентом, в том числе пропорционально-мажоритарной системе формирования Мажилиса, расширению и перераспределению полномочий палат Парламента, либерализации порядка регистрации политических партий, совершенствованию институтов местного самоуправления, реформе административно-территориального устройства страны, укреплению принципов верховенства права.