Государственный секретарь провел встречу с послами государств – членов Европейского союза.

Государственный секретарь РК Ерлан Карин встретился с руководителями дипломатических представительств стран – участниц Европейского союза, аккредитованных в Казахстане.

Госсекретарь рассказал дипломатам о содержании политичес­ких реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, акцентировав внимание на ключевых положениях Послания Главы государства «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Особое внимание было уделено механизмам перехода страны от суперпрезидентской системы управления к модели президентской республики с сильным Парламентом, в том числе пропорцио­нально-мажоритарной системе формирования Мажилиса, расширению и перераспределению полномочий палат Парламента, либерализации порядка регистрации политических партий, совершенствованию институтов местного самоуправления, реформе административно-территориального устройства страны, укреплению принципов верховенства права.