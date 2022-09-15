"Самрук-Казына" готов выйти из нарушающих санкции проектов

Фонд "Самрук-Қазына" выйдет из проектов, которые нарушают международные санкции. Об этом сообщил председатель правления АО "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Фонд в полном объеме выполняет все санкции, возникшие в результате геополитических конфликтов. В частности, мы и наши портфельные компании привлекли ведущие юридические компании, которые специализируются по консалтингу, контролю и экспертизе договоров, которые заключаются с фондом в части избежания любых санкций и, в том числе, вторичных", - сказал он.

Саткалиев заявил, что госфонд готов выйти из тех проектов, которые нарушают режим санкций.

"Во все наши текущие договора с потенциальными рисковыми партнерами, которые могут попасть под санкции или акционеры которых являются санкционными лицами, во все эти договора включены так называемые "санкционные оговорки", которые подразумевают выход фонда из данных проектов, причем выход без потерь для "Самрук-Казына" и портфеля его компаний", - собщил глава фонда.

По его словам, фонд находится в постоянном контакте с регуляторами, с министерством иностранных дел, соответствующими службами.

"В частности, OFAC США, работают с дипломатическим корпусом, послами, с целью недопущения рисков введения санкций на компании и активы фондов", - добавил спикер.