В РФ приостановили операции с валютой и золотом

Экономика,Россия
56
Айман Аманжолова
корреспондент

Приостановка продлится до 1 июля 2026 года

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В России приостановили проведение операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов России, передает корреспондент Kazpravda.kz

Приостановка продлится до 1 июля 2026 года. Как подчеркнули в министерстве, решение было принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны.

Ранее СЕО европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко заявила, что российский рубль угодил в идеальный шторм на фоне снижения ставки и роста импорта. Она считает, что рост курса доллара в ситуации дорожающей нефти выглядит парадоксально, поскольку увеличение нефтяных доходов обычно ведет к укреплению рубля.

 

 

#Россия #валюта #золото

