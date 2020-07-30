Где в Казахстане самые высокие цены на золото

Экономика
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Фото: yandex.com
В Казахстане ювелирные изделия из золота подорожали почти на 10% за год. Самые высокие цены — в Нур-Султане и "столицах" нефтяных регионов - Актау и Атырау, сообщает Energyprom.kz.

Как отмечается, в июне производство ювелирных и прочих аналогичных изделий составило всего 62,6 млн тг. Впрочем, в "карантинном" мае показатель был ещё ниже: лишь 55,5 млн тг. По данным КС МНЭ РК, реальный рост производства к июню прошлого года — 3,3%.

В целом в первом полугодии 2020 года объёмы производства казахстанских ювелиров составили лишь 434,7 млн тг (реальный рост — плюс 32,1% за год).

Объёмы выпуска за весь прошлый год превышали 742 млн тг. Для сравнения: в 2015 году показатель составлял 314,1 млн тг.



В июне 2020 года средняя цена ювелирных изделий из золота в крупных городах и мегаполисах страны составила 18,3 тыс. тг за один грамм — на 9,5% больше, чем годом ранее.

Дороже всего ювелирные изделия из жёлтого металла обходятся жителям Нур-Султана и "столиц" нефтяных регионов — Актау и Атырау.

В июне текущего года жители страны приобрели у банков второго уровня и небанковских обменных пунктов 1980 мерных слитков общим весом в 109,6 кг, сообщает пресс-служба Нацбанка РК. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом в 10 г. Доля таких слитков от общего объёма продаж составляет 27%. Лидером по покупке слитков среди регионов является город Алматы, далее следуют Атырау и Нур-Султан.

В настоящее время купить и продать обратно золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jýsan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в небанковских обменных пунктах.

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