Гигантскую свёклу вырастили в области Жетысу

Фотографии: акимат Алакольского района

В этом году 20 крестьянских хозяйств Алакольского района внесли вклад в развитие свекловодства области Жетысу, засеяв сладким корнеплодом 500 гектар. Одно из них КХ "Сулейменов", где, несмотря на то, что свеклу садили впервые, урожайность достигла 500 ц/га, а отдельные корнеплоды весят 6-8 килограммов, сообщает пресс-служба акима области Жетысу.

У руководителя КХ Жасулана Сулейменова сахарной свеклой в этом году было засеяно 8 гектаров. На одном поле урожайность составляет 300 ц/га, а на другом – доходит до 500 ц/га. Здесь же выросла свекла-гигант, вес самой крупной составляет 8 кг 623 г.

По словам Сулейменова, сельским хозяйством он занимается уже больше 10 лет, опыт наработан серьезный, но вот сахарную свеклу в этом году посадил впервые, считал это дело невыгодным и трудным, выращивая только сою.

Всего в области Жетысу в этом году при плане 8100 га площади посевов сладкого корнеплода составили 8,7 тыс. га. В целом по области в текущем году планируется собрать 370 тыс. тонн продукции, из которых на 2 сахарных заводах планируется произвести 71 тыс. тонн сахара.