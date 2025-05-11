Сегодня Касым-Жомарт Токаев опубликовал пост на своей странице в Instagram , посвященный Дню матери

Фото: личная страница президента РК в Instagram

Как рассказал Президент, его мать - Турар Шабарбаева вела домашнее хозяйство и посвятила себя воспитанию четырех детей. Единственным кормильцем в семье был отец, который вместе с зарплатой иногда получал гонорары за статьи и книги.

Глава государства отметил, что его мама вела очень скромный образ жизни и до самой кончины во многом себе отказывала.

«Когда мама была молодой женщиной, она отказывала себе во многих вещах, включая драгоценности и дорогую одежду. Конечно, для нее было естественным желание элегантно одеваться и носить красивые украшения, но она посвятила всю свою жизнь детям и до конца своей недолгой жизни исполняла материнский долг. И даже когда появлялась возможность покупать дорогие вещи, она предпочитала делать подарки внукам», - вспоминает Касым-Жомарт Токаев.

Президент в своем посте заметил, что его мать, конечно же, знала, что некоторые чиновники буквально в одночасье превратились в богачей, но постоянно предупреждала его о бесперспективности и пагубности такого пути.

«Мама была хорошей рассказчицей, и, наверное, в моем лице она находила благодарного слушателя. Помнится, в первые дни моих приездов в Алматы мы подолгу разговаривали друг с другом, порой засиживались до поздней ночи, обменивались информацией и впечатлениями. Поэтому именно мама оказала огромное влияние на мое жизненное мировоззрение. Она учила меня внимательно относиться к окружающим, проявлять сдержанность, учиться хорошему и извлекать из всего полезные уроки», - рассказал Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, его мама знала всех учителей своих четверых детей. Хорошо владела ситуацией в том, что касалось детских шалостей, юношеских радостей и переживаний. Другими словами, никаких секретов от матери не было.

«Она всецело жила нашей жизнью, а мы, ее дети, были неотъемлемой частью ее жизни. Чтите матерей, окружайте их заботой и вниманием», - добавил президент.

Напомним, в Казахстане сегодня отмечают День матери.