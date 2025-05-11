Сегодня, 11 мая, во второе воскресенье месяца, в Казахстане отмечается особый и трогательный праздник — День матери

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В честь этого дня спортсмены Астаны запустили в социальных сетях тёплый челлендж «Анаға тағзым – анаға құрмет», в рамках которого делятся самыми искренними словами благодарности своим мамам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Спортсмены публикуют видео и фотографии с родными, рассказывают трогательные истории из детства, благодарят матерей за безграничную любовь, поддержку и веру. В видеороликах спортсмены обнимают своих мам, говорят вслух: «Люблю тебя, мама», «Мама, спасибо за...». Некоторые делятся архивными снимками с короткими историями о том, как мама помогала в спорте, поддерживала в трудные моменты, передавала ценные жизненные навыки. Юные гимнастки и исполнили песни, а кто-то посвятил маме стихотворение.

Среди участников — известные спортсмены, такие как чемпионка летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже Ақмарал Науатбек, серебряный призёр Игр и один из лидеров сборной Казахстана по парадзюдо Ерғали Шамей, а также мастер спорта международного класса по хоккею с мячом, чемпион VII Зимних Азиатских игр, бронзовый призёр чемпионата мира и многократный чемпион и обладатель Кубка Казахстана Хайрекишев Ильяс.

К челленджу присоединились и юные спортсмены велошколы — Егерев Давид, Александр Райт и Приходько Леон. Они трогательно прочитали стихотворения Ирины Самариной-Лабиринт, посвятив их своим мамам. Их искренние выступления вызвали большой отклик в социальных сетях. А также тренеры и сотрудники подведомственных организаций Управления физической культуры и спорта города Астаны.