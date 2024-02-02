Президент: Журналисты печатных СМИ выдерживают высокие стандарты профессии

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Касым-Жомарт Токаев поздравил с Национальным днем печати, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Именно в этот день в 1913 году вышел в свет первый номер газеты «Қазақ», стоявшей у истоков отечественной печати. Издание, выпускавшееся выдающимися сынами нашего народа – деятелями Алаш, сыграло огромную роль в консолидации нации в переломный период истории.

«Сохраняя приверженность идеалам свободы слова, печатная пресса страны по-прежнему является востребованным источником достоверной, объективной информации и качественной аналитики. Газеты и журналы поднимают насущные проблемы государства и общества, отражают широкую палитру мнений, способствуют продвижению фундаментальных общечеловеческих ценностей», - говорится в его поздравлении.

Президент отметил, что журналисты печатных СМИ выдерживают высокие стандарты профессии, показывают пример деятельного патриотизма и гражданской ответственности.

«Уверен, что отечественные печатные издания продолжат содействовать укреплению единства нашего народа, внося значимый вклад в построение Справедливого Казахстана. Желаю всем здоровья, благополучия и творческих успехов!» - резюмировал он.

Напомним, что в конце прошлого года постановлением правительства 2 февраля утвержден Национальным днем печати. Министр культуры и информации Аида Балаева тоже поздравила коллег с праздником. 

#Токаев #праздник #поздравление #СМИ

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