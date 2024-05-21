Глава Минсельхоза обсудил с аграриями Костанайской области ход посевной кампании

Сельское хозяйство
120
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

По поручению премьер-министра РК Олжаса Бектенова министр сельского хозяйства ведет объезд регионов во время массовых посевных работ

Фото: МСХ РК

Айдарбек Сапаров посетил ряд районов Костанайской области и провел совещание по посевной и фитосанитарной обстановке в регионе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

В текущем году, согласно данным акимата, общая посевная площадь по Костанайской области составит 5,5 млн га, пока массовая посевная кампания только стартовала и в области засеяно 1,3 млн га.

Министр сельского хозяйства отметил важность финансирования посевной, на которую в этом году впервые выделено до 580 млрд тенге заемных средств под льготный процент. На сегодняшний день на весенне-полевые и уборочные работы в АО «АКК» по Костанайской области поступило 406 заявок на общую сумму 36,7 млрд тенге.

По Костанайской области по форвардному закупу поступило 132 заявки на общую сумму 11,9 млрд. тенге на закуп 176,2 тыс. тонн зерна.

Айдарбек Сапаров проверил объемы поставок минеральных удобрений фермерам. Костанайская область активно включилась в программу, и на сегодняшний день сельхозтоваропроизводителям региона поступило 108,7 тыс. тонн удобрений, в том числе в рамках механизма авансового субсидирования заводам (АО «КазАзот» и ТОО «Казфосфат») на спецсчет было перечислено 2,2 млрд тенге на объем 24 тыс. тонн.

Сельхозтоваропроизводители област выразили беспокойство по поводу прогноза распространения саранчовых в области. Айдарбек Сапаров отметил, что в 2024 году прогнозируется распространение вредителя на площади 775 тыс. га в Костанайской области. К борьбе с вредителем в ведомстве начали готовиться заранее, проведя необходимые закупки препаратов и услуг по обработке территорий. В настоящее время пестициды в полном объеме находятся в регионе, обработки начнутся в срок ориентировочно в конце мая.

После завершения объезда хозяйств Костанайской области министр сельского хозяйства выедет в Актюбинскую область.

По данным акимата, в этом году посевы масличных культур расширены на 13,7%, а социально значимым культурам, таким как гречиха (20 тыс. га) и картофель (4,9 тыс. га в сельхозпредприятиях), уделяется особое внимание. Кормовые культуры также занимают немалую площадь: однолетние травы будут выращены на 95 тыс. га.

#сельское хозяйство #Костанайская область #МСХ

Популярное

Все
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
Посвящается поэту и гражданину
Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
Казахстан – не проходной двор
Что связывает Пушкина с областью Абай?
Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?
Отечественные инвесторы намерены соединить «Шымбулак» и «Ой-Карагай» канатной дорогой
Экспонаты ожили
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
«Тайник-KZ» стал брендом
Служил профессии, чтил силу слова
Фундамент языка закладывается с колыбели
Сначала отремонтируют, потом снесут?
В Алматинской области усилили борьбу с нелегальными застройщиками
Народный губернатор всегда помнил о своих корнях
Мужская и женская сборные Казахстана стали победителями международного турнира Elorda Cup
Палитра цвета и настроений
Первооткрыватель и звезда первой величины в науке
Если манкуртом стал бизнесмен
Синергия стратегического партнерства для устойчивого развития страны
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Будущее – за казахским языком
Во время намаза мужчина начал избивать рядом стоящего человека
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Героями стали в двадцать лет
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
О чем молчит оружие?
Брачные игры по-итальянски
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Ни проехать, ни пройти
Аким Атырауской области рассказал о развитии Кульсары
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Одно громкое «доколе»?
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Без стабильно работающей техники не выполнить ни одну боевую задачу
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области

Читайте также

Большую часть земли в Туркестанской области обработали от с…
Посевная - 2024: руководство Минсельхоза начало объезд реги…
Как фермерам будут возмещать убытки после паводков
На границе с Китаем задержан нелегальный груз перепелиных я…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]