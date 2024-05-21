Глава Минсельхоза обсудил с аграриями Костанайской области ход посевной кампании

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Айдарбек Сапаров посетил ряд районов Костанайской области и провел совещание по посевной и фитосанитарной обстановке в регионе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

В текущем году, согласно данным акимата, общая посевная площадь по Костанайской области составит 5,5 млн га, пока массовая посевная кампания только стартовала и в области засеяно 1,3 млн га.

Министр сельского хозяйства отметил важность финансирования посевной, на которую в этом году впервые выделено до 580 млрд тенге заемных средств под льготный процент. На сегодняшний день на весенне-полевые и уборочные работы в АО «АКК» по Костанайской области поступило 406 заявок на общую сумму 36,7 млрд тенге.

По Костанайской области по форвардному закупу поступило 132 заявки на общую сумму 11,9 млрд. тенге на закуп 176,2 тыс. тонн зерна.

Айдарбек Сапаров проверил объемы поставок минеральных удобрений фермерам. Костанайская область активно включилась в программу, и на сегодняшний день сельхозтоваропроизводителям региона поступило 108,7 тыс. тонн удобрений, в том числе в рамках механизма авансового субсидирования заводам (АО «КазАзот» и ТОО «Казфосфат») на спецсчет было перечислено 2,2 млрд тенге на объем 24 тыс. тонн.

Сельхозтоваропроизводители област выразили беспокойство по поводу прогноза распространения саранчовых в области. Айдарбек Сапаров отметил, что в 2024 году прогнозируется распространение вредителя на площади 775 тыс. га в Костанайской области. К борьбе с вредителем в ведомстве начали готовиться заранее, проведя необходимые закупки препаратов и услуг по обработке территорий. В настоящее время пестициды в полном объеме находятся в регионе, обработки начнутся в срок ориентировочно в конце мая.

После завершения объезда хозяйств Костанайской области министр сельского хозяйства выедет в Актюбинскую область.

По данным акимата, в этом году посевы масличных культур расширены на 13,7%, а социально значимым культурам, таким как гречиха (20 тыс. га) и картофель (4,9 тыс. га в сельхозпредприятиях), уделяется особое внимание. Кормовые культуры также занимают немалую площадь: однолетние травы будут выращены на 95 тыс. га.