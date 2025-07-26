ИИ сможет выявлять синдром хронической усталости

Наука
136

Ученые выявили новые биомаркеры СХУ, связанные с иммунитетом и микрофлорой, что впервые позволило создать объективный метод диагностики этого недуга,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Биологи создали систему ИИ для анализа данных, собранных в ходе наблюдений за носителями синдрома хронической усталости (СХУ), что помогло им выявить десятки ранее неизвестных биомаркеров его развития, связанных с иммунитетом, микрофлорой и метаболизмом. Их комбинация позволяет с 80-90% вероятностью выявить носителей данной болезни, сообщила пресс-служба американской Лаборатории Джексона (JAX).

"В рамках нашего исследования нам удалось добиться 90% точности при выявлении носителей синдрома хронической усталости. Это очень важно с точки зрения медицинской практики, так как у врачей пока нет надежных инструментов для выявления данного заболевания. Некоторые врачи даже сомневаются в его существовании, так как ранее у нас не было четкого набора биомаркеров", - заявил профессор JAX Дерья Унутмаз.

Исследователи на протяжении четырех лет всесторонне изучали состояние здоровья полутора десятков носителей синдрома хронической усталости, а также сопоставимого числа здоровых людей аналогичного возраста и пола. В ходе этих наблюдений ученые регулярно собирали образцы микрофлоры, крови, других биожидкостей и отслеживали то, как менялись симптомы болезни, жизненные привычки и другие факторы, потенциально влияющие на СХУ.

Для анализа этого разнородного набора медицинских и социальных данных исследователи разработали специализированную систему ИИ на базе глубинных нейронных сетей, способную не только выявлять потенциальных носителей синдрома хронической усталости, но и раскрывать логику принимаемых ей решений. Использование данной системы машинного обучения позволило исследователям десятки ранее неизвестных биомаркеров, связанных с развитием СХУ и отдельных аспектов данного заболевания.

В частности, ученые выявили сбои в работе некоторых подтипов B-клеток и Т-клеток, связанных с общей вероятностью развития синдрома хронической усталости. Также они обнаружили, что бактерии вида Dysosmobacteria welbionis, которые ранее связывались с диабетом и ожирением, способствуют развитию нарушений сна у носителей СХУ, а микробы вида Faecalibacterium prausnitzii и некоторые типы дендритных клеток, одного из компонентов иммунитета, были связаны с усилением болевых ощущений.

Опираясь на этот набор биомаркеров, ученые подготовили алгоритм для выявления СХУ и проверили его работу на нескольких наборах данных, полученных в ходе наблюдений за другими пациентами. Система идентифицировала около 80% носителей синдрома хронической усталости, несмотря на большие различия в наборах замеряемых биомаркеров. В перспективе, это позволит быстрее выявлять носителей СХУ и искать методы лечения данной болезни, подытожили ученые.

#наука #ИИ

Популярное

Все
Скрытый патруль против лихачей
Победителей ждут гранты
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
Бронзовое трио из Казахстана
Принимаются активные меры по созданию рабочих мест
Поддержка для айболитов
Дом на миллион: как молодой агроном получил шанс остаться в селе
Быть готовыми к любым ситуациям
Курсантов учат морскому делу
На повестке – здоровье будущих поколений
Урожайность обеспечат рукотворные дожди
Про гармонию и любовь
Абай и Достоевский
Как не попасть на удочку мошенников
Почему в Карагандинской области не хватает директоров школ?
«Нет!» поколению NEEТ
Впечатляющий вклад в науку
Работа вдохновляет и придает смысл жизни
Длинные деньги для бизнеса
Водопотребление – строго по правилам
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Правительство разъяснило бизнесу нормы нового налогового кодекса
Налоговый Кодекс Республики Казахстан
В списке ключевых игроков Евразии
В Шымкенте прошел XII Гражданский форум
Александр Бублик вышел в финал турнира в Швейцарии
В Приаралье формируется кластер стройиндустрии
Вдвое увеличилось число туристов в Туркестанской области
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
59 детей потерялись на праздничном концерте в Темиртау
Токаев выразил соболезнования народу Вьетнама в связи со стихийным бедствием
Гибель крановщика на стройке в Астане: возбуждено уголовное дело
В мире усиливается экстремальная жара – ученые
В Астане стартовало ОПМ «Перевозчик»
Казахстанские школьники успешно выступают на международной математической олимпиаде
Где производят самый вкусный кумыс в Казахстане
СЦК и Синьхуа высказались за укрепление информационного сотрудничества
Стратегически важная отрасль экономики
В Караганде подорожает проезд в автобусе
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке

Читайте также

Китай создал крупнейший кристалл BGSe для сверхмощного лазе…
Препарат от гипертонии разработали казахстанские учёные
Шымкентские учёные провели исследование наследия эпохи канлы
Жамбылские школьники разработали проект «умного дома»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]