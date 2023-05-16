Информацию о запрете выпускных вечеров прокомментировали в Минпросвещения РК

Как отметили в ведомстве, если педколлектив совместно с родительским комитетом решит проводить выпускной вне школы, то это не возбраняется.

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В Министерстве просвещения РК опровергли информацию о том, что торжества для выпускников по поводу окончания школы запрещены, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

"Подобных указаний ведомство не издавало", - говорится в сообщении.

Торжественное вручение аттестатов рекомендовано проводить с 20 по 22 июня в стенах родных школ.

Но если педколлектив совместно с родительским комитетом решит проводить выпускной в ином месте, то это не возбраняется.

Чиновники в регионах лишь призывают отмечать это событие скромнее, без излишней помпезности, добавил телеканал.

Также накануне в Минпросвещения разъяснили, будет ли последний звонок в школах Казахстана.