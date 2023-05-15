Будет ли последний звонок в школах Казахстана – разъяснения Минпросвещения

В WhatsApp распространяется сообщение о том, что в школах Казахстана запрещены торжественные линейки в честь окончания учебного года. Это неправда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Информацию опровергла первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова на брифинге в службе центральных коммуникаций. Она сообщила, что последним днем этого учебного года станет 31 мая. В этот день школы проведут уроки в соответствии с расписанием, а после состоятся классные часы, посвященные окончанию учебного года и обсуждению летних каникул.

«Решение о проведении праздничных мероприятий организации образования принимают самостоятельно. При этом Министерство просвещения поддерживает все школьные традиции по проведению последних звонков. Отмечаем, что нормативно-правовых актов Минпросвещения РК о проведении данного мероприятия ранее не было и нет сейчас. При этом Министерство просвещения рекомендует проводить последние звонки и торжественные линейки 1 июня в формате и в рамках празднования Дня защиты детей», – сообщила Шолпан Каринова.

Она напомнила о запрете сбора денег с родителей школьников для привлечения аниматоров, ивент-агентств и для покупки подарков администрации школы и педагогическому составу.

Таким образом, распространяемое в Казнете сообщение – фейк. Торжественные линейки в честь окончания учебного года не запрещены.