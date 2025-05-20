Инородное тело извлекли из мочеточника ребенка в Туркестанской области

Здравоохранение
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Врачи Туркестанской областной детской больницы провели сложную открытую урологическую операцию 4-летнему мальчику, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В отделении неотложной помощи больницы, куда ребенка доставили с острыми болями, врачи провели срочное диагностическое обследование. Компьютерная томография показала, что в мочевыводящих путях ребенка находится инородное тело.

Урологи областной детской больницы провели экстренную операцию, удалив инородное тело хирургическим путем.

«4-летний ребенок долгое время мучился от болей неизвестного происхождения. Если бы камень не был удален вовремя, у пациента могла бы развиться почечная недостаточность»,  утверждают медики.

В результате успешной медицинской помощи удалось спасти ребенку почку. Сейчас ребенок здоров. После операции  он неделю провел в стационаре под наблюдением врачей Туркестанской областной детской больницы. После  улучшения самочувствия выписан домой.

 

#Туркестанская область #ребенок #больница #операция

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