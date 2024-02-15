Инвестиционный держите шаг! Экономика 15 февраля 2024 г. 5:00 6 Андрей Кратенко В СКО в рамках поручения Главы государства по запуску нового инвестиционного цикла наметились перспективы развития делового партнерства с Францией. фото акимата СКО На днях в Петропавловске аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов встретился с французской делегацией. В ходе беседы он подчеркнул, что Северный Казахстан открыт для сотрудничества в осуществлении проектов в самых разных сферах. К слову, между СКО и Францией уже налажена взаимная торговля. За 11 месяцев товарооборот составил 3,2 млн долларов. – Результат хороший, – отметил аким области, напомнив, что на территории региона работает специальная экономическая зона Qyzyljar, где для инвесторов и предпринимателей действуют выгодные преференции. Гауез Нурмухамбетов предложил гостям смело размещать французский бизнес на территории СЭЗ. Он также пригласил представителей французского бизнеса на международный инвестиционный форум в Петропавловске. Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в РК Дидье Канесс согласился с тем, что в последние годы двусторонние отношения действительно активно развиваются. При этом одним из приоритетных направлений выступает сфера образования. В планах – открытие международных французских школ. Упомянул дипломат и о сотрудничестве в сельском хозяйстве. – У Франции есть предложения по всему сектору сельского хозяйства, – отметил Дидье Канесс. – Будь это выращивание хлеба или развитие животноводства. У нас есть передовые технологии. Мы поможем Казахстану повысить урожайность и модернизировать АПК. С помощью Франции в Северном Казахстане осуществлен значительный проект в здравоохранении. Внедрение телемедицины (установка 16 телемедицинских комплексов) позволит дистанционно оказывать медицинскую помощь и давать онлайн-консультации жителям отдаленных населенных пунктов. В этой связи представитель компании «CЗMedical» Жэром Суастье выразил надежду, что проект непременно понравится населению и будет масштабирован по всей республике. Еще один актуальный проект – запуск в эксплуатацию предприятия по выпуску сухих строительных смесей и автоклавных газоблоков Mix Universal в Петропавловске. Объем инвестиций составил 600 млн тенге, в том числе 400 млн – по льготному займу. За счет государства была подведена инфраструктура. Создано 60 новых рабочих мест. При выходе на полную мощность Mix Universal будет выпускать до 65 тыс. кубометров стройматериалов в год. Газоблоки и смеси уже заказывают местные строительные компании. Безусловно, появление этого предприятия положительно скажется на развитии строительной индустрии региона. В ближайшее время в Северо-Казахстанской области появятся еще несколько крупных предприятий, в том числе овощехранилище, завод по производству круп и грибная ферма. Эти инвестиционные проекты финансирует АО «СПК «Солтүстик». Так, например, строительство грибной фермы ТОО «EcoGlade» обойдется в 4,9 млрд тенге, из которых 3,5 млрд – заемные средства через корпорацию «Солтүстик». Мощность комплекса составит 1,2 тыс. тонн грибов в год, что составляет четверть объема рынка Казахстана. ТОО «Agro grain SK» построит предприятие по переработке зерновых и зернобобовых культур мощностью до 800 кг в час. Инвестор планирует удовлетворить потребность региона в крупах за счет увеличения местного производства на 2,9 тыс. тонн в год. Заем через АО «СПК «Солтүстик» составил 64 млн тенге. КХ «Аmanat» планирует разводить в Тайыншинском районе племенных овец эдильбаевской породы, которая наиболее приспособлена для кочевого отгонного овцеводства. Вес эдильбаевских баранов достигает 145, овец – 110 кг. На приобретение 5 тыс. голов скота, сельхозтехники и оборудования КХ «Аmanat» получает заем в размере 500 млн тенге. Фермеры рассчитывают, что реализация проекта позволит производить от пяти до 36 тонн мяса в год. Проект по созданию овощехранилища объемом 4,5 тыс. тонн осуществляет фермерское хозяйство «Агрос» в Кызылжарском районе. Для этого предприятие занимает 300 млн тенге. Данный проект позволит увеличить на 12,7% обеспеченность региона площадями длительного хранения. Планы большие, но все они кажутся реалистичными, тем более сейчас, когда и Президент, и Правительство настаивают на формировании целостной экосистемы по привлечению инвестиций, стремятся активизировать работу институтов развития, налаживают взаимодействие между заграничными учреждениями, центром и регионами, выстраивают эффективный диалог с бизнес-сообществом. #Франция #инвестиции #СКО #Петропавловск