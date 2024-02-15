Инвестиционный держите шаг!

На днях в Петропавловске аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов встретился с французской делегацией.

В ходе беседы он подчеркнул, что Северный Казахстан открыт для сотрудничества в осуществлении проектов в самых разных сферах. К слову, между СКО и Францией уже налажена взаимная торговля. За 11 месяцев товарооборот составил 3,2 млн долларов.

– Результат хороший, – отметил аким области, напомнив, что на территории региона работает специальная экономическая зона Qyzyljar, где для инвес­торов и предпринимателей действуют выгодные преференции.

Гауез Нурмухамбетов предложил гостям смело размещать французский бизнес на территории СЭЗ. Он также пригласил представителей французского бизнеса на международный инвес­тиционный форум в Петропавловске.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в РК Дидье Канесс согласился с тем, что в последние годы двусторонние отношения действительно активно развиваются. При этом одним из приоритетных направлений выступает сфера образования. В планах – открытие международных французских школ. Упомянул дипломат и о сотрудничестве в сельском хозяйстве.

– У Франции есть предложения по всему сектору сельского хозяйства, – отметил Дидье Канесс. – Будь это выращивание хлеба или развитие животноводства. У нас есть передовые технологии. Мы поможем Казахстану повысить урожайность и модернизировать АПК.

С помощью Франции в Северном Казахстане осуществлен значительный проект в здравоохранении. Внедрение телемедицины (установка 16 телемедицинских комплексов) позволит дис­танционно оказывать медицинскую помощь и давать онлайн-консультации жителям отдаленных населенных пунктов. В этой связи представитель компании «CЗMedical» Жэром Суастье выразил надежду, что проект непременно понравится населению и будет масштабирован по всей республике.

Еще один актуальный проект – запуск в эксплуатацию предприятия по выпуску сухих строительных смесей и автоклавных газоблоков Mix Universal в Петропавловске. Объем инвестиций составил 600 млн тенге, в том числе 400 млн – по льготному займу.

За счет государства была подведена инфраструктура. Создано 60 новых рабочих мест. При выходе на полную мощность Mix Universal будет выпускать до 65 тыс. кубометров стройматериалов в год. Газоблоки и смеси уже заказывают местные строительные компании. Безус­ловно, появление этого предприятия положительно скажется на развитии строительной индустрии региона.

В ближайшее время в Северо-Казах­станской области появятся еще несколько крупных предприятий, в том числе овощехранилище, завод по производству круп и грибная ферма. Эти инвести­ционные проекты финансирует АО «СПК «Солтүстик».

Так, например, строительство грибной фермы ТОО «EcoGlade» обойдется в 4,9 млрд тенге, из которых 3,5 млрд – заемные средства через корпорацию «Солтүстик». Мощность комплекса сос­тавит 1,2 тыс. тонн грибов в год, что составляет четверть объема рынка Казахстана.

ТОО «Agro grain SK» построит предприя­тие по переработке зерновых и зернобобовых культур мощностью до 800 кг в час. Инвестор планирует удовлетворить потребность региона в крупах за счет увеличения местного производства на 2,9 тыс. тонн в год. Заем через АО «СПК «Солтүстик» составил 64 млн тенге.

КХ «Аmanat» планирует разводить в Тайыншинском районе племенных овец эдильбаевской породы, которая наиболее приспособлена для кочевого отгонного овцеводства. Вес эдиль­баевских баранов достигает 145, овец – 110 кг.

На приобретение 5 тыс. голов скота, сельхозтехники и оборудования КХ «Аmanat» получает заем в размере 500 млн тенге. Фермеры рассчитывают, что реализация проекта позволит производить от пяти до 36 тонн мяса в год.

Проект по созданию овощехранилища объемом 4,5 тыс. тонн осуществляет фермерское хозяйство «Агрос» в Кызыл­жарском районе. Для этого предприятие занимает 300 млн тенге. Данный проект позволит увеличить на 12,7% обеспеченность региона площадями длительного хранения.

Планы большие, но все они кажутся реалистичными, тем более сейчас, когда и Президент, и Правительство настаи­вают на формировании целостной экосистемы по привлечению инвестиций, стремятся активизировать работу инс­титутов развития, налаживают взаимодействие между заграничными учреждениями, центром и регионами, выстраивают эффективный диалог с бизнес-сообществом.