Инвестпроект на 1,5 млрд тенге заволокитили чиновники в СКО

Права инвестора защитила прокуратура Петропавловска, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа города.

Фото: пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

В августе на площадку фронт-офиса по сопровождению значимых инвестпроектов СКО обратилось ТОО «Тобол Моторс» с проектом строительства в Петропавловске мультибрендового автосалона стоимостью 1,5 млрд тенге.

Однако компания столкнулась c проблемой при получении архитектурно-планировочного задания (АПЗ).

«Более трех месяцев местный исполнительный орган затягивал выдачу АПЗ, несмотря на наличие у предпринимателя земельного участка. Строительство автосалона не противоречило генеральному плану Петропавловска.

Только после вмешательства прокуратуры и нацкомпании KAZAKH INVEST «Тобол Моторс» выдали документ», – поделились результатами в надзорном органе.

Бизнесмен уже приступил к строительству автосалона, который войдет в республиканский пул инвестпроектов.