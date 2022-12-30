Исчез со двора дома: найдено тело пропавшего 4-летнего мальчика в Актобе

Фото: polisia.kz

В Актобе нашли тело пропавшего несколько дней назад 4-летнего мальчика. Об этом сообщил заместитель начальника ДП Актюбинской области Галым Байжанов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В результате поисковых мероприятий обнаружен труп пропавшего 28 декабря Данила Ахунова, 2018 г. р., с признаками насильственной смерти. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование по ч.3 ст. 99 УК РК "Убийство малолетнего лица", – говорится в сообщении.

Отмечатся, что иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит.

Напомним, 4-летний Ахунов Данил Артурович бесследно исчез со двора дома №59 по улице Казангапа в Актобе.

В полицию об инциденте сообщили 28 декабря в 9:35.