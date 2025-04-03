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Власти Испании с 3 апреля упраздняют программу по выдаче «золотых виз» - предоставления вида на жительство для иностранцев в обмен на крупные инвестиции. Об этом говорится в пресс-релизе министерства жилищного строительства королевства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Правительство Испании прекращает в этот четверг, 3 апреля, выдачу видов на жительство, связанных с инвестициями в недвижимость на сумму более €500 тыс., известных как «золотая виза», - уточнили в ведомстве. - Решение, принятое исполнительной властью, похоже на принятое другими странами, такими как Ирландия или Португалия».

Как пояснялось в указе испанских властей, уже предоставленные «золотые визы» будут оставаться действительными в течение времени, на которое они были выданы, а в случае запросов на продление, они будут обработаны в соответствии с правилами, действующими на дату предоставления первоначального разрешения.

Хотя вид на жительство в Испании мог быть выдан не только за счет приобретения недвижимости в этой стране, чаще всего граждане других стран инвестировали именно в жилье. С 2013 года, когда была одобрена инициатива, наибольшую выгоду от разрешений на жительство в обмен на покупку недвижимости в Испании получили граждане Китая, России, США, а также подданные Великобритании.

В марте 2022 года власти Испании объявили о решении приостановить выдачу «золотых виз» гражданам России.

В Испании регулярно обсуждают проблему с доступом к жилью. Она обусловлена сильным ростом цен как на покупку, так и на аренду квартир и домов. Ранее власти страны также не исключали введение ограничения на покупку жилья для иностранцев-нерезидентов из стран, которые не входят в состав ЕС.