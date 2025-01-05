Испания отменила выдачу «золотых виз»

Программу «золотых виз» в Испании ввели в 2013 году, чтобы простимулировать рост инвестиций в экономику и привлечь в страну богатых иностранцев

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Власти Испании сообщили об отмене выдачи «золотых виз». Меры вступят в силу с апреля 2025 года, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Такое решение власти королевства приняли из-за роста цен на покупку и аренду квартир для местных жителей.

Данный вид на жительство иностранцы получали в обмен на инвестиции, в частности, покупку дорогой недвижимости.

Программу «золотых виз» в Испании ввели в 2013 году, чтобы простимулировать рост инвестиций в экономику и привлечь в страну богатых иностранцев.

По данным министерства иностранных дел Испании, за последние 11 лет резидентами страны стали более 33 тысяч иностранцев. Чаще всего инвесторы покупали дома в Барселоне, Мадриде, Малаге, Аликанте, Валенсии и Пальма-де-Майорке.