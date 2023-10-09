Из кабинета – в поле!
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Марина Демченко, Игорь Прохоров
В обеспечении продовольственной безопасности республики решающую роль играет внедрение новых технологий и достижений аграрной науки. Казахстан, имея большие площади сельхозугодий и огромные природные ресурсы, в состоянии стать не только самодостаточной страной, но и важным игроком в мировом производстве сельхозпродукции. Однако в силу ряда причин отечественный АПК недостаточно продуктивен и характеризуется высокими затратами. О том, способна ли отраслевая аграрная наука изменить ситуацию к лучшему, размышляют эксперты.