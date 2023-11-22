Защита от неправды

Информация информации рознь

Известную фразу «кто владеет информацией, тот владеет миром» можно понимать по-разному. В частности, она может значить, что информированность человека в каких-то вопросах дает ему преимущества.

Сейчас же все чаще напрашивается более циничная интерпретация: кто владеет источниками или каналами информации, может влиять на мир, общества. Так или иначе в современной реальности этот афоризм актуален как никогда.

Мы живем в мире, переполненном информацией. Объемы данных, доступных человечеству, растут ежесекундно, а массмедиа (во всем беспрецедентном разнообразии их форм) обладают невероятным влиянием на умы людей. Но есть проблема: в информационном поле становится все сложнее отделить «зерна от плевел», определить, какая информация является достоверной, а какая – нет.

Убедиться в этом можно, хотя бы просто вбив в поисковик вышеуказанную цитату с целью найти ее автора. В результатах будет доминировать написанная как под копирку легенда о дальновидности братьев Ротшильдов, один из которых якобы данную сентенцию и выдал.

Но человека, который привык смотреть чуть дальше первой строки результатов поиска, обескуражит тот факт, что нередко афоризм приписывается и другой исторической личности. И вот тут начинается самое интересное: чтобы выяснить, какая информация верна, придется проделать немалую работу по поиску первоисточников, доказательств подлинного авторства.

Заниматься этим будет, очевидно, далеко не каждый.

Приведенный пример – маленький и совершенно безобидный. А теперь представьте, что в подобном «факт-чекинге» нуждается огромное количество имеющейся в Интернете информации, причем очень часто это информация критически важная – касающаяся здоровья, безопасности (личной и даже государственной), общественной, экономической и политической стабильности.

Многие люди принимают важные решения, основываясь на информации, почерпнутой из Интернета, при этом многим даже не приходит в голову проверить актуальность и достоверность данных. А меж тем «неправильные новости» могут быть как непреднамеренными ошибками или недопониманием при интерпретации и изложении, так и направленной кампанией по дезинформации, манипуляцией, провокацией, имеющей конкретные цели.

Для Казахстана данная проб­лема также актуальна, как и для всего мира. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно обращал внимание, что в пуб­личном поле заметно увеличилось количество разного рода фальсификаций, деструктивных публикаций.

В конце прошлого года Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope при Международном центре журналистики MediaNet провело опрос «Восприятие и распространение дезинформации в казахстанских медиа и соцсетях». Результаты показали, что 17% опрошенных сталкиваются с фейками практически каждый день, 54% – время от времени.

Согласно опросу, более чем половине респондентов сложно отличить достоверную информацию от фейка: 33% ​​ответили, что не всегда способны определить фейк, еще 18% – что часто не могут определить ложную информацию. При этом 44% опрошенных признались – они вообще не проверяют на достоверность получаемую информацию.

В 2020 году в Казнете заработал сайт Stopfake.kz, задача которого – выявлять и разоблачать фейковые новости, научить пользователей распознавать недостоверную информацию. По данным Министерства культуры и информации РК, за три года существования на портале было опровергнуто более 3 тыс. фейков, распространявшихся в соцсетях и мессенджерах.

В прошлом году в Казах­стане презентовали Кодекс этики QazNetEtiquette и Методическое пособие для государст­венных служащих и СМИ по противодейст­вию и профилактике межнационального «языка вражды». Разрабатывались они казахстанскими и зарубежными экспертами, за основу были взяты принципы международного и отечественного права. Как отмечают в МКИ, эти документы способствуют повышению толерантности в обществе, формированию культуры позитивных общественных коммуникаций.

В этом году в нашей стране был принят Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», который ввел в правовое поле Казахстана понятие «ложная информация» (относительно контента в Интернете) и определил ответственность за ее распространение для пользователей социальных сетей.

Различные меры для защиты своего информационного поля и граждан от недостоверной и деструктивной информации сегодня принимают многие страны мира. Как отмечается в аналитической записке к докладу Генсека ООН Антониу Гутерриша «Наша общая повестка дня», в мире за последние четыре года было принято или рассмотрено как минимум 70 законов, связанных с регулированием цифровых платформ.

Демократия под угрозой

Дезинформация – один из самых больших вызовов, перед которыми поставил человечество XXI век, и она не только пока не находит эффективного решения, но и постоянно усугубляется. Фейки становятся все более убедительными и «глубокими» (темная сторона развития технологий), растет и скорость их распространения. Информацион­ный шум дезориентирует, и даже людям с хорошо развитым критическим мышлением становится все сложнее «почуять подвох» в той или иной «новости».

Сегодня уже очевидно, что одними только мерами по повышению медиаграмотности вопрос не решить. Технологии генеративного искусственного интеллекта серьезно поменяли «правила игры».

Стоит вспомнить показательный пример: в конкурсе Sony World Photography Awards 2023 одно из призовых мест получила «фотография», сгенерированная ИИ. Автор, подавший работу на конкурс, сам признался в «жульничестве». Но тот факт, что изображение сумело обмануть опытных специалистов, профессиональных фотографов в жюри конкурса, показывает, что в современном информационном пространстве отличить реальность от вымысла становится все сложнее.

Проблема с качеством информации и коммуникации в Интернете существует и усугубляется, пожалуй, вместе с развитием Всемирной сети. Сегодня эта тема присутствует в повестке дня на самом высоком уровне, да и сами люди, простые пользователи интернет-платформ, социальных сетей, чувствуют уязвимость перед потоками дезинформации, понимают ее влияние на различные аспекты своей жизни.

Как подчеркивают в ООН, воздействие появляющихся в онлайн-среде неверной информации, дезинформации и языка ненависти можно наблюдать повсюду в мире, в том числе в таких сферах, как здравоохранение, противодействие изменению климата, демократия и выборы, гендерное равенство, безопасность, гуманитарное реагирование.

В начале ноября 2023 года ЮНЕСКО­ опубликовала результаты социологического опроса, проведенного по его заказу компанией IPSOS. В нем приняли участие более 8 тыс. респондентов из 16 стран, причем государства выбирались по весьма любопытному критерию – это страны, в которых в 2024 году пройдут электоральные кампании (в том числе президентские).

Опрос показал, что платформы социальных сетей стали основным источником информации для подавляющего большинства респондентов. При этом 85% граждан обеспокоены влиянием дезинформации в Интернете. Более того, 87% опрошенных считают: дезинформация уже оказала серьезное влияние на политическую жизнь их страны, и опасаются, что она повлия­ет на результаты предстоящих выборов.

«Неверная информация и дез­информация оказывают глубокое воздействие на демократию, ослаб­ляя доверие к демократическим институтам и независимым средствам массовой информации и ослабляя участие в политических и общественных делах. Когда на протяжении предвыборного цикла на избирателей обрушивается лживая и вводящая в заблуж­дение информация, она может лишить их возможности сделать осознанный выбор. Распространение неверной информации и дезинформации способно подрывать общественное доверие к избирательным институтам и самому избирательному процессу (например, к регистрации избирателей, подсчету голосов и оглашению результатов) и может в потенциале приводить к апатии избирателей или неприя­тию достоверных результатов выборов», – подчеркивается в аналитическом обзоре Генсека ООН «Информационная добросовестность».

Стоит добавить, что 2024 год будет рекордным по количеству выборов разного уровня: более чем 70 электоральных кампаний в странах, где проживает свыше 4 млрд людей ,– это больше, чем половина населения планеты. Учитывая данный факт, пристальное внимание к вопросу влияния дезинформации на демократические процессы вполне обосновано.

Умное регулирование

Настоящими «рассадниками» фейков, манипуляций и «языка вражды» становятся социальные сети, которыми сегодня пользуется 60% населения Земли для общения, самовыражения, поис­ка информации.

«Цифровые технологии позволили добиться огромного прогресса в области свободы слова. Однако платформы социальных сетей также ускорили и усилили распространение недостоверной информации и языка вражды, создавая серьезные риски для сплоченности общества, мира и стабильности. Чтобы защитить доступ к информации, мы должны регулировать данные платформы, при этом защищая свободу выражения мнений и права человека», – заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле на пресс-конференции в Париже накануне открытия 42-й Генеральной конференции организации.

ЮНЕСКО представила Руководящие принципы регулирования цифровых платформ, основанные на многостороннем подходе к обеспечению свободы выражения мнений и доступа к информации, которые были подготовлены после масштабных и длительных глобальных консультаций (они длились полтора года, и за это время было собрано более 10 тыс. материалов по теме из 134 стран).

Меры и принципы по борьбе с дезинформацией в соцсетях, изложенные в плане, обращены сразу ко всем заинтересованным сторонам: правительствам, регулирующим органам, гражданскому обществу, самим платформам.

Сейчас борьба с дезинформацией в соцсетях носит больше «реактивный» характер и заключается по большому счету в блокировании аккаунтов или удалении контента, который государственные регуляторы или сами платформы признают «неприемлемым», нарушающим законодательство. Руководящие принципы регулирования цифровых платформ, разработанные ЮНЕСКО, предлагают более сис­темный подход.

В частности, ЮНЕСКО выступает за создание независимых национальных регулирующих органов с четко определенными функциями и достаточными ресурсами для выполнения миссии. Важно также, чтобы эти структуры из разных стран работали в тесной координации друг с другом, дабы не позволить цифровым компаниям воспользоваться различиями между нацио­нальными законодательствами.

При этом в предложенных организацией принципах обращается внимание на важность более жестких мер регулирования в особо чувствительные периоды, такие как выборы и кризисы.

Это касается как регулирующих органов, так и самих платформ социальных сетей. Алгоритмы соцсетей часто направлены на максимизацию вовлеченности в ущерб достоверности информации. Пользователи могут оказаться в автоматически созданном для них платформой «информационном пузыре», который просто оградит их от информации, альтернативной той, которой они интересуются постоянно.

Конкретные меры по обеспечению честности выборов, предложенные в принципах ЮНЕСКО, в частности, включают в себя требование к цифровым платформам прилагать «разумные усилия для обеспечения доступа пользователей к информации и идеям любого рода в соответствии с международным правом в области прав человека» и «следить за тем, чтобы автоматизированные системы не препятствовали доступу к контенту, связанному с выборами, и к различным точкам зрения».

В числе других предложенных мер – привлечение онлайн-модераторов (людей, а не действующих по алгоритмам ботов), говорящих на всех языках, включая языки коренных народов; повышение транспарентности платформ и их финансирования с более точным анализом рисков; поощрение критического мышления; поддержка гендерного равенства.

Отдельный фокус делается на необходимости защиты свободы выражения мнений и всех других прав человека при любых обстоятельствах. Важность этого аспекта обусловлена тем, что нередко законодательные подходы к регулированию цифровых платформ создают среду, которая может негативно влиять на свободу слова, свободу доступа к информации.

«Ограничение или ущемление свободы слова было бы ужасным решением. Наличие независимых, качественных и свободных СМИ и информационных инструментов является наилучшим долго­срочным решением в борьбе с дезинформацией», – подчеркивает Одрэ Азуле.

Как отмечается в составленном ЮНЕСКО документе, целью Руководящих принципов является «защита свободы выражения мнений, доступа к информации и других прав человека в процессе регулирования цифровых платформ при работе с контентом... Соответственно, процесс регулирования цифровых платформ, основанный на принципе уважения прав человека, будет способствовать разнообразию форм культурного самовыражения и культурному многообразию контента».

Для того чтобы начать внед­рение указанных принципов в практику, ЮНЕСКО планирует в середине 2024 года организовать первую всемирную конференцию регулирующих органов.