С рождения и до 18

Как и поручал Глава государства, с 1 января 2024 года начнет действовать принципиально новый для нашей страны проект «Нацфонд – детям». Многие семьи его ждали, ведь теперь 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан будут распределяться на специальные накопительные счета всех детей до достижения ими 18 лет.

Этот проект коснется, без пре­увеличения, каждой казахстанской семьи – по сути это и отдача от использования национальных богатств страны, и ответ на запрос граждан на социальную справедливость. Ожидается, что уже в начале года всем детям поступит единая сумма – и тем, кому 17 лет, и тем, кому лишь один месяц. При рождении каждого ребенка счета будут открываться автоматически на основании базы данных физических лиц Министерства юстиции. И далее ежегодно 1 января будет производиться условное начисление средств на счета до достижения 18 лет.

Напомним, что использовать эти деньги можно будет только после совершеннолетия – на покупку жилья в Казахстане или оплату учебы в нашей стране или за рубежом. Причем сам 18-летний казахстанец будет принимать решение, на что именно направить средства, когда (деньги можно будет снимать со счета не сразу), через какой банк. К слову, уже девять банков второго уровня изъявили желание включиться в программу. И не случайно, разъяс­няя суть проекта еще на этапе разработки деталей, министр национальной экономики Алибек Куантыров подчеркивал: это деньги ребенка, а не родителей.

При этом до 18-летия средства не будут лежать мертвым грузом, они будут работать – инвестироваться. На них также будет начисляться доход, а вот налогообложения для них не предполагается. Весь период накопления деньги будут храниться в долларах, а уже для итоговых выплат перечисляться в тенге. Казахстанцы смогут отслеживать баланс счета – скорее всего, на сайте Единого пенсионного фонда (ЕНПФ) или в приложении eGov-mobile.

Безусловно, «Нацфонд – детям» – новый для нашей страны проект и потому такой долгожданный. Между тем он стал еще одной частью масштабной, разноуровневой системы защиты материнства и детства, которая действует в Казахстане много лет и постоянно совершенствуется.

Приоритетная задача государства в рамках этой системы – оказание поддержки семьям на всех этапах взросления ребенка. Причем речь идет не только о помощи социально уязвимым казахстанцам, хотя для этой группы действительно внед­рено больше инструментов и механизмов поддержки. В первую очередь это материальная помощь – пособия, выплаты, льготы, а также создание различных институтов по улучшению социальной ситуации.

И здесь как раз важен комп­лексный подход. Например, для детей в возрасте от 1 до 18 лет из малообеспеченных семей внед­рен гарантированный социальный пакет. Он предусматривает бесплатное питание по месту обучения, льготный проезд на городском общественном транс­порте, обеспечение школьными принадлежностями и формой, для детей дошкольного возрас­та – обеспечение продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями.

Материальные выплаты постоян­но индексируются. Вот лишь один пример: в рамках Социального кодекса с 1 июля 2023 года повышены в среднем на 14,5% размеры государственных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, специальных социальных пособий. А с учетом предыдущего январского повышения эти выплаты увеличились на 23% по сравнению с 2022 годом. И в бюджете для этого дополнительно предусмотрели 37 млрд тенге.

Немаловажно, что сама процедура оформления и получения помощи совершенствуется и упрощается. Большим прогрессом стало внедрение цифровой карты семьи, которую апробировали с января 2022 года, а повсеместно запустили в рабочем режиме уже с января 2023-го. Цель этого проекта – проактивное назначение государственных мер поддержки.

Цифровая карта семьи интегрирована с аналитической системой Smart Data Ukimet, через которую доступны базы данных государственных органов. В них содержится различная информация: уровень дохода, наличие движимого и недвижимого имущества, состав семьи, сведения о кредитах и так далее. И вот на основе данных информационных систем госор­ганов в цифровой карте семьи аккумулирована информация о более чем 19,5 млн граждан Казахстана, или 6,3 млн семей.

Все эти данные анализируются, оценивается уровень благосостояния семьи по экономическим, социальным и жилищным условиям, здоровью и образованию, и в случае наступления социального риска появляется возможность получить пособие или социальную выплату проактивно. Сама система цифровой карты генерирует SMS-сообщения потенциальному получателю пособия. При положительном ответе ему будет назначена соответствующая выплата, а денежные средства начисляются на банковский счет.

Благодаря внедрению цифровой карты семьи с 1 января 2023 года более 651 тыс. человек получили SMS для предоставления государственных услуг. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались более 249 тыс. граждан.

Сейчас через этот проект без каких-либо обращений можно оформить десять видов выплат, в том числе пособие по потере кормильца, пособие родителю, воспитывающему ребенка с инвалидностью, само пособие по инвалидности и так далее. С 2024 года в систему цифровой карты семьи планируют добавить государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования, а с 2025 года охватить все виды государственных услуг в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты.

И все же казахстанская сис­тема защиты материнства и детства распространяется абсолютно на все семьи. Одна из составляющих системы – это охват самых юных казахстанцев дошкольным образованием. В 2022 году по всей стране были открыты 458 новых детских садов, которые приняли 39 тыс. детей. Государственный заказ на обучение получили 93% существующих частных дошкольных организаций. В результате детские сады посещают 89,4% казахстанских малышей в возрасте от 2 до 6 лет, а в возрастной группе от 3 до 6 лет этот показатель составляет 99,4%.

Еще один важный вектор – дос­туп к спортивным секциям и кружкам. На конец 2022 года по всему Казахстану действовало более 158,1 тыс. спортивных секций при школах и организациях дополнительного образования, из них в сельской местности – 76,3 тыс. секций. Все эти занятия посещают свыше двух миллионов детей. И это не считая масш­табного проекта ArtSport по подушевому финансированию государственного спортивного и творческого заказов через частные организации.

К слову, о частных инициативах. В нашей стране немало интересных негосударственных проектов, направленных на поддержку детей. Из последних, которые смогли охватить очень большое число детей, можно отметить программу по материальному стимулированию школьников за высокие оценки в системе «Күнделік» – за 10 баллов ребята получают 100 бонусов от банка Halyk, и это, конечно же, подстегивает их учиться лучше.

Говоря о комплексном подходе в вопросах поддержки семьи, нельзя не сказать и о том, что государство создает условия для поощрения ответственности самих казахстанцев. Здесь в пример можно привести единую солидарную образовательную накопительную систему «Келешек». Этот новый проект предусматривает дифференцированные гранты и льготные образовательные кредиты, но главное – государство готово помогать родителям копить на учебу детей.

По программе «Келешек» государство будет вносить стартовый капитал в 60 МРП детям в возрасте 5 лет, родители будут ежемесячно делать посильные накопительные взносы, что также гарантирует начисление премий от инвестдохода. Когда придет время получать высшее образование, у ребенка уже будет достаточная сумма. Причем эти средства можно будет потратить и на другие цели – оставить на оплату магист­ратуры, передать накопления брату или сестре, потратить на покупку машины или квартиры.

Можно сказать, что в некотором роде этот инструмент дополняет новый проект «Нацфонд – детям», ведь у них общая цель – заранее создать условия для благополучной жизни каждого молодого казахстанца.