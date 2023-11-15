Поколение белоручек

– Девочки, берем крючок в правую руку, а пряжу в левую, – учитель художественного труда и технологий частной школы «Арафат» Елена Дайтхе учит шестиклассниц вязать крючком.

Школьницы стараются повторить за педагогом несложные манипуляции, делая свои первые в жизни петли.

– Мне нравятся уроки труда, – делится шестиклассница Алина Кулизнева. – Интересно, когда что-то получается сделать свои­ми руками. Мы помогаем друг другу, подсказываем, вместе весело учиться. Атмосфера очень хорошая.

– Это очень увлекательно, нас учат создавать поделки, вязать крючком и шить, – вторит ей Мадина Ташмухамедова. – Конечно, не все сразу получается, но, к примеру, шить я и раньше умела. Сама зашивала свои вещи, если что-то порвется. В этом нет ничего сложного. Думаю, что и вязать научусь.

И если Мадина с основами рукоделия в какой-то степени уже знакома, то как минимум половина класса честно призналась, что впервые иголку в руки взяли на уроках труда. До этого не было такой необходимости. Починкой вещей в семьях занимаются бабушки и мамы, даже не пытаясь приобщить к этому детей.

– Вы можете это себе представить? В пятом классе девочки не знают, как нитку вдеть в иголку. Меня это шокирует. Возможно, потому что я все это очень рано начала делать, а современные дети не могут элементарного, – говорит Елена Дайтхе. – Но эти навыки необходимы, они непременно пригодятся в жизни. Я учу девочек в самых простых вещах видеть красивое, это важно. Если человек видит, что это ему нравится, то у него все получается, это бесценно.

Уроки Елены Владимировны призваны восполнить пробелы домашнего воспитания. Педагог старается заинтересовать школьниц, пробудить желание шить и вязать, чтобы они дальше занимались этим самостоятельно. И радуется, если кто-то из старшеклассниц, прошедших ее «университеты», шьет что-то простейшее для себя и забегает на перемене проконсультироваться.

– Родители заинтересованы в развитии таких навыков, пусть пока еще и не все, – считает моя собеседница. – Первое время мне было вообще сложно их убедить, что надо купить какие-то материалы для проведения занятий. Это вызывало определенное сопротивление. Сейчас стало проще. Более того, случается, если ребенок забыл ткань или пряжу с крючком, то мамы бегут следом в школу. В пятом классе дети делают первые строчки на швейной машинке, это вызывает у них восторг. Довольны своими успехами. Сейчас учатся вязать. Разве это не будет им полезно в жизни?

Уроки, особенно по технологии швейного дела, направлены на профориентацию. Учитель вместе с детьми планирует весь процесс – от подбора материала до последовательности выполнения всех процессов создания швейного изделия. И такой подход к любому делу – чтобы у детей выработался шаблон.

Елена Владимировна старается убедить девочек, что создать для себя и близких руками эксклюзивную вещь, а не купить выпущенную в массовом порядке на фабрике – это здорово. Школьные уроки художественного труда в современной программе, подчеркивает педагог, основаны на культуре, они совмещают практические навыки и эстетическое развитие детей. На них осваивают ремесла, традиционные для казахской и русской культуры. Программа достаточно обширная – от изобразительного и декоративно-прикладного искусства до технологий.

– Мы не столько рисовать учим, сколько понимать, что изображено и как это сделано, – уточняет Елена Владимировна. – Наша задача донести до школьника, как создается то, что они хотят изобразить.

В соседнем учебном корпусе проходят уроки художественного труда для мальчиков. Педагог со стажем Александр Милешин пришел в школу в начале 90-х годов прошлого столетия, проводил уроки трудового обучения по старой программе, так что может сравнивать, как было раньше и как стало сейчас.

– Если быть объективным, то современная система трудового обучения сильно подкосила наших мальчиков в плане умений работать руками, – выражает свою точку зрения Александр Милешин. – Сами подумайте, в программе нет ни одного часа на обработку металла. Дети не знают, как правильно заточить сверло, как разрубить металл, даже как нож заточить. У нас много часов по ювелирному искусству, по изготовлению сувениров, по рисованию, но простые вещи, которые должен делать мужчина, не вошли в программу. Элементарно, как швабру для дома сделать, мы теперь не учим. Считаю, что прежняя программа была более обширна, технически обоснована, нежели новая.

Александр Борисович предос­терегает, что существующая система трудового обучения отразится на выборе будущей профессии. Собственно, так было всегда. С той лишь разницей, что раньше прослеживался четкий ориентир на выбор рабочих специальностей. Сейчас с ними особо не знакомят, да и уроков проф­ориентации нет, такие темы в программе даже не предусмотре­ны.

Раньше выделялись специальные часы на профессиональную ориентацию школьников, не считая того, что ребята изучали столярное, слесарное, токарное дело. И каждый ученик, работая с тем или иным материалом, имел возможность сравнить, на практике понять, кто чем занимается, получить общее представление о профессии, чтобы, возможно, после восьмилетки выбрать для себя профучилище для продолжения учебы и получения специальности.

– Дети осознанно выбирали, чем они хотят заниматься, что им интересно – обработка дерева или металла, – продолжает Александр Милешин. – Как бы ни развивалась наша техника, никто еще не отменил ручную обработку дерева и металла, других материалов. Станок может сделать многое, но задать параметры, «сказать», что надо сделать и в какой последовательности, – задача человека. Этому мы почему-то не учим детей, зато широко изучаем ювелирное искусство. Но там все ограничено, рассчитано в основном на работу с проволокой, с бусами, поскольку не предполагается ни процесс пайки, ни сварка, ни термическая обработка металла. Такие уроки развивают моторику, мышление и воображение ребенка, конструкторские качества, но умение собирать браслеты никак не пристегнуть к способности управлять станком с числовым программным управлением. Ювелиры – штучные специалисты, а вот токарей, слесарей надо тысячи. Специалис­ты техничес­ких профессий еще как требуются стране!

Учитель по своей инициативе старается выкроить на уроке время, чтобы рассказать о свойствах различных материалов, существующих станках для их обработки. Все это очень сжато, за скобками программы и без демонстрации. Отсюда и обеспокоенность тем, что специализированного последовательного обучения по этой тематике образовательный стандарт не предусматривает.

С 5-го по 9-й классы программа трудового обучения постепенно усложняется, но дети постоянно занимаются определенными прикладными вещами, ограниченными заданными рамками. Максимально сложное, что делают ученики 9-го класса, – это изготовление макета здания. И опять-таки – из картона, а не используя профессиональные материалы, поскольку в условиях современной школы они недоступны.

Это раньше в Шымкенте был огромный учебно-производственный комбинат, оборудованный специализированными мастерскими. На его базе проходили уроки трудового обучения для городских школ. Были среди них учебные заведения, которые при помощи предприятий и организаций, бравших шефство над школами, оборудовали непосредственно в своих стенах столярные, токарные, слесарные и швейные мастерские.

Именно так было в одной из лучших школ Шымкента – школе-гимназии № 45 им. С. Королева, которой почти на протяжении тридцати лет руководила Роза Викторовна Пак. Она вспоминает, что Облгаз и фабрика «Заря» были не просто партнерами по организации уроков трудового обучения, но и тесно сотрудничали в проведении воспитательной и профориентационной работы. Дети ходили к ним на экскурсии, знакомились непосредственно с производством, а специалис­ты предприятий были частыми гостями в школе, общаясь с детьми и снабжая мастерские необходимым оборудованием и материалами.

Токарная, столярная и мастерская по обработке металла занимали по отдельной комнате. Учитель труда Леонтий Говорухин настолько смог увлечь ребят, пробудить у них интерес к тому, чтобы что-то сделать своими руками, что школьники буквально бежали на уроки. При этом дети сами приводили кабинет в порядок, чтобы передать его в чистом виде следующему классу.

– Теперь ничего подобного нет, – утверждает Роза Пак, последние пять лет работаю­щая директором частной школы. – Частные компании не заинтересованы в том, чтобы вкладывать в детей, думать на отдаленную перспективу о кадровом обеспечении своих же производств. Не считают это первостепенной задачей, хотя было бы неплохо, если бы дети понимали, что только смартфона и интеллектуальной грамотности мало для жизни. Надо уметь соединять провода, знать, как забить гвоздь. Без этого не обойтись. Этим навыкам, собственно говоря, в нашей школе учит Александр Борисович, а молодые учителя и сами этого не могут. Время диктует, что детям необязательно уметь что-то делать руками, можно нанять специалиста для этого.

Состояние современного трудового обучения, позволившее вырастить поколение белоручек, можно назвать промежуточным итогом образовательной реформы, коснувшейся преподавания предмета и в целом профориентационной работы со школьниками.

С 2016 года в обновленной программе появился новый предмет – «художественный труд», объединивший трудовое обучение и изобразительное искусство. Тогда-то из расписания автоматически исчезли привычные уроки труда и рисования, а вместе с ними детей оградили от участия в общественно полезном труде, исключив уборку территории школы, уход за клумбами и зелеными насаждениями, не говоря уже о проведении влажной уборки класса на большой перемене.

Современные родители в массе своей ни за что не позволят ребенку даже тряпку взять в руки, чтобы самую малость сделать для школы, класса, своих друзей и, в конце концов, для себя любимого.

– Родители не готовы к тому, чтобы дети хотя бы минимально были вовлечены в школьные дела, – комментирует ситуацию Роза Пак. – Школа ведь только помогает воспитывать детей, а базовые ценности закладываются в семье. Мама же и говорит ребенку: ты не обязан это делать. Такая установка прочно прописывается в сознании ребенка. Дети следуют советам родителей, и если мама сказала, то для него это табу. Мне кажется, это неправильно.

Вот свежий пример. На днях, делая ежедневный обход классов после уроков, увидела, что в кабинете пятиклассников на партах лежат коробки от пиццы. Оказалось, что у девочки был день рождения, она угос­тила одноклассников, оставив упаковку в классе. Пришлось на следующий день объяснять, что это неправильно. Как минимум за собой нужно везде убирать, будь то дом, школа или пикник на природе. Надо уважать себя и ценить труд технички. Родители же оберегают детей от всего, думая, что это во благо, – говорит педагог.

Несколько лет назад депутат мажилиса Владислав Косарев поднял проблему качества образования в стране, в частности, обратив внимание на трудовое воспитание старшеклассников, учащихся организаций профессионального и технического образования и вузов. Парламентарий предложил возобновить трудовое обучение и вместе с аттестатом вручать свидетельства рабочих профессий.

И, кажется, его услышали. Во всяком случае для ранней проф­ориентации детей в первом классе в прошлом учебном году введены отдельные предметы «трудовое обучение» и «изобразительное искусство». С 1 сентяб­ря 2023 года во втором классе вместо предмета «художественный труд» добавили уроки трудового обучения и ИЗО. Также в школах впервые появятся педагоги-профориентаторы, которые будут работать с учениками, с седьмого класса помогать им выбрать будущую профессию.

На мотивацию к труду направлена и программа «Зеленые школы», предусматривающая организацию теплиц при государственных школах трех городов страны – Астаны, Алматы и Шымкента. В них школьники могут выращивать овощи, фрукты и зелень, а заодно изучать «зеленые» технологии и формировать экологическое мышление. В Шымкенте знакомят детей с аграрным производством в 16 школах, где открыть теплицы помогли спонсоры.

Впрочем, в Шымкенте, да и во всем Южном Казахстане через это уже проходили. В бытность акима области Аскара Мырзахме­това пошли по пути создания теплиц практически при каждой школе. Их не было лишь там, где совсем не получалось выкроить сотку-другую территории под обустройство теплицы. Спустя несколько лет проект, вызвавший интерес у детей, закрыли. И вот дубль два.

Отметим, что детям нравится наблюдать за появлением первых ростков, цветением и за­вязью, появляющейся у тома­тов и огурцов, тем более у таких диковинных растений, как маракуйя, апельсины, лимоны, бананы. Так, ученики школы-лицея № 89 г. Шымкента, расположенной в микрорайоне «Асар», рассчитывают ставить эксперименты и писать научные работы на базе школьной теплицы.

А учителя трудового обучения надеются, что возвращение в школьную программу уроков труда не ограничится только первым и вторым классами, а появят­ся они и во всей начальной, и в средней школе. Это важно и для наших детей, и для всего общества.