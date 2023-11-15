Поколение белоручек Эксперт-совет 15 ноября 2023 г. 0:05 502 Любовь Доброта, Шымкент Общественно полезному труду не место в казахстанских школах? фото автора – Девочки, берем крючок в правую руку, а пряжу в левую, – учитель художественного труда и технологий частной школы «Арафат» Елена Дайтхе учит шестиклассниц вязать крючком. Школьницы стараются повторить за педагогом несложные манипуляции, делая свои первые в жизни петли. – Мне нравятся уроки труда, – делится шестиклассница Алина Кулизнева. – Интересно, когда что-то получается сделать своими руками. Мы помогаем друг другу, подсказываем, вместе весело учиться. Атмосфера очень хорошая. – Это очень увлекательно, нас учат создавать поделки, вязать крючком и шить, – вторит ей Мадина Ташмухамедова. – Конечно, не все сразу получается, но, к примеру, шить я и раньше умела. Сама зашивала свои вещи, если что-то порвется. В этом нет ничего сложного. Думаю, что и вязать научусь. И если Мадина с основами рукоделия в какой-то степени уже знакома, то как минимум половина класса честно призналась, что впервые иголку в руки взяли на уроках труда. До этого не было такой необходимости. Починкой вещей в семьях занимаются бабушки и мамы, даже не пытаясь приобщить к этому детей. – Вы можете это себе представить? В пятом классе девочки не знают, как нитку вдеть в иголку. Меня это шокирует. Возможно, потому что я все это очень рано начала делать, а современные дети не могут элементарного, – говорит Елена Дайтхе. – Но эти навыки необходимы, они непременно пригодятся в жизни. Я учу девочек в самых простых вещах видеть красивое, это важно. Если человек видит, что это ему нравится, то у него все получается, это бесценно. Уроки Елены Владимировны призваны восполнить пробелы домашнего воспитания. Педагог старается заинтересовать школьниц, пробудить желание шить и вязать, чтобы они дальше занимались этим самостоятельно. И радуется, если кто-то из старшеклассниц, прошедших ее «университеты», шьет что-то простейшее для себя и забегает на перемене проконсультироваться. – Родители заинтересованы в развитии таких навыков, пусть пока еще и не все, – считает моя собеседница. – Первое время мне было вообще сложно их убедить, что надо купить какие-то материалы для проведения занятий. Это вызывало определенное сопротивление. Сейчас стало проще. Более того, случается, если ребенок забыл ткань или пряжу с крючком, то мамы бегут следом в школу. В пятом классе дети делают первые строчки на швейной машинке, это вызывает у них восторг. Довольны своими успехами. Сейчас учатся вязать. Разве это не будет им полезно в жизни? Уроки, особенно по технологии швейного дела, направлены на профориентацию. Учитель вместе с детьми планирует весь процесс – от подбора материала до последовательности выполнения всех процессов создания швейного изделия. И такой подход к любому делу – чтобы у детей выработался шаблон. Елена Владимировна старается убедить девочек, что создать для себя и близких руками эксклюзивную вещь, а не купить выпущенную в массовом порядке на фабрике – это здорово. Школьные уроки художественного труда в современной программе, подчеркивает педагог, основаны на культуре, они совмещают практические навыки и эстетическое развитие детей. На них осваивают ремесла, традиционные для казахской и русской культуры. Программа достаточно обширная – от изобразительного и декоративно-прикладного искусства до технологий. – Мы не столько рисовать учим, сколько понимать, что изображено и как это сделано, – уточняет Елена Владимировна. – Наша задача донести до школьника, как создается то, что они хотят изобразить. В соседнем учебном корпусе проходят уроки художественного труда для мальчиков. Педагог со стажем Александр Милешин пришел в школу в начале 90-х годов прошлого столетия, проводил уроки трудового обучения по старой программе, так что может сравнивать, как было раньше и как стало сейчас. – Если быть объективным, то современная система трудового обучения сильно подкосила наших мальчиков в плане умений работать руками, – выражает свою точку зрения Александр Милешин. – Сами подумайте, в программе нет ни одного часа на обработку металла. Дети не знают, как правильно заточить сверло, как разрубить металл, даже как нож заточить. У нас много часов по ювелирному искусству, по изготовлению сувениров, по рисованию, но простые вещи, которые должен делать мужчина, не вошли в программу. Элементарно, как швабру для дома сделать, мы теперь не учим. Считаю, что прежняя программа была более обширна, технически обоснована, нежели новая. Александр Борисович предостерегает, что существующая система трудового обучения отразится на выборе будущей профессии. Собственно, так было всегда. С той лишь разницей, что раньше прослеживался четкий ориентир на выбор рабочих специальностей. Сейчас с ними особо не знакомят, да и уроков профориентации нет, такие темы в программе даже не предусмотрены. Раньше выделялись специальные часы на профессиональную ориентацию школьников, не считая того, что ребята изучали столярное, слесарное, токарное дело. И каждый ученик, работая с тем или иным материалом, имел возможность сравнить, на практике понять, кто чем занимается, получить общее представление о профессии, чтобы, возможно, после восьмилетки выбрать для себя профучилище для продолжения учебы и получения специальности. – Дети осознанно выбирали, чем они хотят заниматься, что им интересно – обработка дерева или металла, – продолжает Александр Милешин. – Как бы ни развивалась наша техника, никто еще не отменил ручную обработку дерева и металла, других материалов. Станок может сделать многое, но задать параметры, «сказать», что надо сделать и в какой последовательности, – задача человека. Этому мы почему-то не учим детей, зато широко изучаем ювелирное искусство. Но там все ограничено, рассчитано в основном на работу с проволокой, с бусами, поскольку не предполагается ни процесс пайки, ни сварка, ни термическая обработка металла. Такие уроки развивают моторику, мышление и воображение ребенка, конструкторские качества, но умение собирать браслеты никак не пристегнуть к способности управлять станком с числовым программным управлением. Ювелиры – штучные специалисты, а вот токарей, слесарей надо тысячи. Специалисты технических профессий еще как требуются стране! Учитель по своей инициативе старается выкроить на уроке время, чтобы рассказать о свойствах различных материалов, существующих станках для их обработки. Все это очень сжато, за скобками программы и без демонстрации. Отсюда и обеспокоенность тем, что специализированного последовательного обучения по этой тематике образовательный стандарт не предусматривает. С 5-го по 9-й классы программа трудового обучения постепенно усложняется, но дети постоянно занимаются определенными прикладными вещами, ограниченными заданными рамками. Максимально сложное, что делают ученики 9-го класса, – это изготовление макета здания. И опять-таки – из картона, а не используя профессиональные материалы, поскольку в условиях современной школы они недоступны. Это раньше в Шымкенте был огромный учебно-производственный комбинат, оборудованный специализированными мастерскими. На его базе проходили уроки трудового обучения для городских школ. Были среди них учебные заведения, которые при помощи предприятий и организаций, бравших шефство над школами, оборудовали непосредственно в своих стенах столярные, токарные, слесарные и швейные мастерские. Именно так было в одной из лучших школ Шымкента – школе-гимназии № 45 им. С. Королева, которой почти на протяжении тридцати лет руководила Роза Викторовна Пак. Она вспоминает, что Облгаз и фабрика «Заря» были не просто партнерами по организации уроков трудового обучения, но и тесно сотрудничали в проведении воспитательной и профориентационной работы. Дети ходили к ним на экскурсии, знакомились непосредственно с производством, а специалисты предприятий были частыми гостями в школе, общаясь с детьми и снабжая мастерские необходимым оборудованием и материалами. Токарная, столярная и мастерская по обработке металла занимали по отдельной комнате. Учитель труда Леонтий Говорухин настолько смог увлечь ребят, пробудить у них интерес к тому, чтобы что-то сделать своими руками, что школьники буквально бежали на уроки. При этом дети сами приводили кабинет в порядок, чтобы передать его в чистом виде следующему классу. – Теперь ничего подобного нет, – утверждает Роза Пак, последние пять лет работающая директором частной школы. – Частные компании не заинтересованы в том, чтобы вкладывать в детей, думать на отдаленную перспективу о кадровом обеспечении своих же производств. Не считают это первостепенной задачей, хотя было бы неплохо, если бы дети понимали, что только смартфона и интеллектуальной грамотности мало для жизни. Надо уметь соединять провода, знать, как забить гвоздь. Без этого не обойтись. Этим навыкам, собственно говоря, в нашей школе учит Александр Борисович, а молодые учителя и сами этого не могут. Время диктует, что детям необязательно уметь что-то делать руками, можно нанять специалиста для этого. Состояние современного трудового обучения, позволившее вырастить поколение белоручек, можно назвать промежуточным итогом образовательной реформы, коснувшейся преподавания предмета и в целом профориентационной работы со школьниками. С 2016 года в обновленной программе появился новый предмет – «художественный труд», объединивший трудовое обучение и изобразительное искусство. Тогда-то из расписания автоматически исчезли привычные уроки труда и рисования, а вместе с ними детей оградили от участия в общественно полезном труде, исключив уборку территории школы, уход за клумбами и зелеными насаждениями, не говоря уже о проведении влажной уборки класса на большой перемене. Современные родители в массе своей ни за что не позволят ребенку даже тряпку взять в руки, чтобы самую малость сделать для школы, класса, своих друзей и, в конце концов, для себя любимого. – Родители не готовы к тому, чтобы дети хотя бы минимально были вовлечены в школьные дела, – комментирует ситуацию Роза Пак. – Школа ведь только помогает воспитывать детей, а базовые ценности закладываются в семье. Мама же и говорит ребенку: ты не обязан это делать. Такая установка прочно прописывается в сознании ребенка. Дети следуют советам родителей, и если мама сказала, то для него это табу. Мне кажется, это неправильно. Вот свежий пример. На днях, делая ежедневный обход классов после уроков, увидела, что в кабинете пятиклассников на партах лежат коробки от пиццы. Оказалось, что у девочки был день рождения, она угостила одноклассников, оставив упаковку в классе. Пришлось на следующий день объяснять, что это неправильно. Как минимум за собой нужно везде убирать, будь то дом, школа или пикник на природе. Надо уважать себя и ценить труд технички. Родители же оберегают детей от всего, думая, что это во благо, – говорит педагог. Несколько лет назад депутат мажилиса Владислав Косарев поднял проблему качества образования в стране, в частности, обратив внимание на трудовое воспитание старшеклассников, учащихся организаций профессионального и технического образования и вузов. Парламентарий предложил возобновить трудовое обучение и вместе с аттестатом вручать свидетельства рабочих профессий. И, кажется, его услышали. Во всяком случае для ранней профориентации детей в первом классе в прошлом учебном году введены отдельные предметы «трудовое обучение» и «изобразительное искусство». С 1 сентября 2023 года во втором классе вместо предмета «художественный труд» добавили уроки трудового обучения и ИЗО. Также в школах впервые появятся педагоги-профориентаторы, которые будут работать с учениками, с седьмого класса помогать им выбрать будущую профессию. На мотивацию к труду направлена и программа «Зеленые школы», предусматривающая организацию теплиц при государственных школах трех городов страны – Астаны, Алматы и Шымкента. В них школьники могут выращивать овощи, фрукты и зелень, а заодно изучать «зеленые» технологии и формировать экологическое мышление. В Шымкенте знакомят детей с аграрным производством в 16 школах, где открыть теплицы помогли спонсоры. Впрочем, в Шымкенте, да и во всем Южном Казахстане через это уже проходили. В бытность акима области Аскара Мырзахметова пошли по пути создания теплиц практически при каждой школе. Их не было лишь там, где совсем не получалось выкроить сотку-другую территории под обустройство теплицы. Спустя несколько лет проект, вызвавший интерес у детей, закрыли. И вот дубль два. Отметим, что детям нравится наблюдать за появлением первых ростков, цветением и завязью, появляющейся у томатов и огурцов, тем более у таких диковинных растений, как маракуйя, апельсины, лимоны, бананы. Так, ученики школы-лицея № 89 г. Шымкента, расположенной в микрорайоне «Асар», рассчитывают ставить эксперименты и писать научные работы на базе школьной теплицы. А учителя трудового обучения надеются, что возвращение в школьную программу уроков труда не ограничится только первым и вторым классами, а появятся они и во всей начальной, и в средней школе. Это важно и для наших детей, и для всего общества. #школа #школьники #творчество #старшеклассники #профориентация. уроки труда