Из-за риска распространения вируса Зика на Гавайях введен режим ЧП
В американском штате Гавайи введено чрезвычайное положение из-за угрозы распространения комаров – переносчиков лихорадки Зика и увеличивающегося числа заболевших лихорадкой денге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Associated Press.
В настоящее время на островах штата зафиксировано более 250 случаев заболевания лихорадкой денге. Переносчиками болезни являются комары, которые также могут переносить лихорадку Зика.
По данным СМИ, введение режима ЧП позволит штату получить в срочном порядке дополнительное финансирование на борьбу с насекомыми – переносчиками болезней.
Губернатор штата Дэвид Айдж сообщил, что на данный момент на Гавайях не подтвердился ни один случай заражения вирусом Зика, но опасения все-таки есть. При этом он отметил, что все заболевшие на Гавайях привезли вирус из путешествий, поэтому архипелаг остается безопасным для посещения туристами.