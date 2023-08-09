Избившего подростка тренера осудили в Павлодарской области

В Павлодарской области осудили к штрафу тренера, нанесшего травму ребенку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облсуда.

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8 августа судебная коллегия по уголовным делам Павлодарского областного суда рассмотрела ранее прекращенное в отношении К. дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью несовершеннолетнему А. (часть 1 статьи 73-1 Кодекса об административных правонарушениях).

Судебная коллегия, изучив материалы дела, заслушав свидетелей, эксперта, обсудив доводы законного представителя потерпевшего, пришла к выводу, что суд первой инстанции дал неправильную оценку обстоятельствам дела и одностороннюю оценку доказательствам. Постановление о прекращении производства по делу в отношении К. было признано незаконным и необоснованным.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что у 15-летнего А. была тупая травма живота с ушибом почек, которую, как пояснил подросток, ему нанес тренер К.

«Судебная коллегия отменила постановление суда первой инстанции и вынесла новое постановление: К признан виновным по части 1 статьи 73-1 КоАП с назначением ему административного штрафа в 15 МРП (41 400 тенге)», – сообщили в суде.

Постановление вступило в законную силу.