Изменится «геополитический баланс»

«В нынешнем году больше половины населения планеты придет на избирательные участки. Выборы затронут значительную часть мира и могут серьезнейшим образом изменить привычное положение дел», – пишет The Independent.

фото из архива "КП"

В 2024-м в Великобритании и США пройдут всеобщие выборы – впервые с 1992 года. Обе действующие администрации могут потерять власть, а политический курс – резко измениться. Также избирательные кампании состоятся в Индии, России, Пакистане, Индонезии и других странах.

В июне Евросоюз определит новый состав Европейского парламента. Это будет первое голосование после выхода Великобритании. При этом, как отмечает автор статьи, в Европе стремительно набирают популярность правые партии и политики, например, в Греции, Италии, Германии.

Так что выборы в этом году действительно могут изменить «гео­политический баланс», делает вывод издание.