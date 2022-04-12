Свежий выпуск
​​​​​​​Измерения сотрудничества
Калмыков Ануар
корреспондент

Первое заседание Диалога высокого уровня по правам человека и демократическим реформам между Казахстаном и США состоялось в Нур-Султане.

Заседание прошло под сопредседательством заместителя руководителя Администрации Президента РК – специального представителя Президента РК по международному сотрудничеству Ержана Казыхана и заместителя Государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узры Зея.

Повестка мероприятия охватила широкий круг вопросов, в том числе развитие гражданского общества, религиозные свободы, расширение прав, свобод и возможностей женщин, борьба с торговлей людьми, противодействие коррупции, укрепление независимости судебной системы и многие другие. Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в региональных и многосторонних форматах.

– Особое внимание было уделено политическим реформам, инициированным Президентом Касым-Жомартом Токаевым, которые направлены на дальнейшую демократизацию страны и обеспечение соблюдения прав человека. Американская сторона выразила поддержку политике Главы государства в политической и социально-экономической сферах и государственным институтам республики в ее дальнейшей реализации. Казахстан и США намерены и дальше поддерживать конструктивное сотрудничество и расширенное стратегическое партнерство на высшем и высоком уровнях, – отметил первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин на брифинге по итогам заседания.

Замгоссекретаря США в свою очередь подтвердила поддержку политическим реформам Президента Касым-Жомарта Токаева по дальнейшей демократизации общественно-политической жизни страны и построению нового Казахстана и отметила готовность Соединенных Штатов оказывать максимальное содействие в усилиях по модернизации страны.

– Мы с нетерпением ждем ощутимых результатов и прогресса в реализации данных реформ, которые позволят укрепить стабильность и помогут Казахстану дальше развиваться, – отметила Узра Зея.

Она также подчеркнула, что Казахстан для США является одним из ключевых партнеров, как на глобальном уровне, так и в регионе, и выразила намерение продолжать дальнейшее углубление отношений и сотрудничества с нашей страной, в том числе в сфере защиты прав человека.

Также на брифинге был поднят вопрос влияния на Казахстан санкций, введенных США против России. Акан Рахметуллин отметил, что Правительство РК ведет с представителями США активные переговоры на всех уровнях, и работа в этом направлении продолжается. Заместитель министра иностранных дел поблагодарил Соединенные Штаты за гибкость и готовность сотрудничать, отметив, что у американской стороны есть понимание сложившейся ситуации, и США максимально стараются смягчить, минимизировать действие санкций на казахстанскую экономику.

В рамках визита делегации США в Нур-Султан заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял заместителя Госсекретаря США. Собеседники обсудили основные вопросы расширенного стратегического партнерства между нашими странами.

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