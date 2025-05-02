Фото: скриншот видео / 24.kz

2 000 гектаров леса сгорело в результате лесных пожаров в Израиле. В том числе почти полностью уничтожен лесной массив «Парк Канада», имеющий статус национального, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

17 пожарных пострадали в борьбе с огненной стихией в центре Израиля. Медицинская помощь также понадобилась 13 местным жителям, информирует газета Times of Israel.

К тушению огня привлечены свыше 100 бригад, 12 самолётов и военнослужащие. Перекрыты главные автотрассы страны. Ситуацию усугубляет сильный ветер. Власти объявили в стране чрезвычайное положение.

Из-за распространения стихии эвакуированы жители шести поселений. Израиль запросил международную помощь. На призыв уже откликнулись Греция, Италия, Кипр, Хорватия и Болгария. Они направили в регион авиацию и спасательные подразделения.

Причина возгорания пока не установлена, однако полиция не исключает версию поджога. По подозрению уже арестованы 18 человек: одного задержали прямо на месте пожара, остальных обвиняют в соучастии. Расследование продолжается.

Напомним, пожар вспыхнул в Иерусалимских горах 30 апреля. Пострадали 23 человека. Стихийное бедствие назвали крупнейшим в истории страны.