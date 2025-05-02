Израиль запросил международную помощь в тушении лесных пожаров

В мире,Пожары
151

В стране объявлено чрезвычайное положение

Фото: скриншот видео / 24.kz

2 000 гектаров леса сгорело в результате лесных пожаров в Израиле. В том числе почти полностью уничтожен лесной массив «Парк Канада», имеющий статус национального, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

17 пожарных пострадали в борьбе с огненной стихией в центре Израиля. Медицинская помощь также понадобилась 13 местным жителям, информирует газета Times of Israel.

К тушению огня привлечены свыше 100 бригад, 12 самолётов и военнослужащие. Перекрыты главные автотрассы страны. Ситуацию усугубляет сильный ветер. Власти объявили в стране чрезвычайное положение.

Из-за распространения стихии эвакуированы жители шести поселений. Израиль запросил международную помощь. На призыв уже откликнулись Греция, Италия, Кипр, Хорватия и Болгария. Они направили в регион авиацию и спасательные подразделения.

Причина возгорания пока не установлена, однако полиция не исключает версию поджога. По подозрению уже арестованы 18 человек: одного задержали прямо на месте пожара, остальных обвиняют в соучастии. Расследование продолжается.

Напомним, пожар вспыхнул в Иерусалимских горах 30 апреля. Пострадали 23 человека. Стихийное бедствие назвали крупнейшим в истории страны.

 

 

#пострадавшие #Израиль #ЧП #пожары

Популярное

Все
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Трамп уволил советника по национальной безопасности Майка Уолтца
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни мая
США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах
Израиль запросил международную помощь в тушении лесных пожаров
Небоскреб Трампа построят в Дубае
В области Абай прорвало дамбу: последствия устранены
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Есть о чем и есть кому снимать
Токаев произвел ряд назначений
«Завтра возвращаюсь на фронт…»
Художник, страстно влюбленный в жизнь
Токаев подписал поправки в ряд законов
Государство и бизнес создадут «цифровой путь» туриста
Серик Сапиев возглавил Национальный сурдлимпийский комитет РК
Отрасль уверенно движется по пути диверсификации
Полководец. Писатель. Патриот
В детских садах внедряют программу Baby Tennis
Глава государства вручил Александеру Чеферину орден «Достык» II степени
Возврат активов: 1,4 млрд тенге выделено на строительство медпунктов в Актюбинской области
Казахстанские хоккеисты обыграли Австрию на юношеском ЧМ в Венгрии
Спикер Сената оставил запись в книге соболезнований в связи с кончиной Папы Римского
Талхиз – транзитный хаб средневековья
Президент встретился с главой УЕФА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В каких районах Астаны появятся новые школы
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
Кредиты для бизнеса: синдицирование в помощь

Читайте также

Небоскреб Трампа построят в Дубае
Мощные лесные пожары бушуют в Израиле
Индия закрыла небо для самолетов Пакистана
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]