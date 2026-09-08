Саудиты отказались от мегапроекта «Зеркальная линия»

В проект уже вложили более 50 миллиардов долларов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

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Власти Саудовской Аравии отказались от мегапроекта горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия», вложив в него более 50 миллиардов долларов — именно столько стоили первые этапы воплощения замысла наследного принца Мухаммеда бин Салмана о футуристическом городе.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, теперь Саудовская Аравия направляет дополнительные миллиарды на прекращение заключенных соглашений.

Проект «Зеркальная линия» представили несколько лет назад, как город будущего: с интеллектуальной инфраструктурой, роботами вместо части работников и энергетикой с нулевыми выбросами углерода. Предполагалось, что в нем будут жить девять миллионов человек, а главным архитектурным символом станет гигантский комплекс, состоящий из двух параллельных зеркальных небоскребов длиной 170 километров и высотой около 500 метров.

В сентябре прошлого года Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии официально приостановил все работы на стройке «Зеркальной линии». К тому моменту на проект уже было потрачено более 50 миллиардов долларов — примерно 10% от его первоначально заявленного общего бюджета. Однако футуристический город так и не появился. В пустыне возвышалось лишь несколько бетонных конструкций.

В феврале 2026 года Саудовская Аравия объявила о партнерстве с компанией DataVolt, специализирующейся на центрах обработки данных. Стороны планируют построить в районе гавани «Зеркальной линии» комплекс дата-центров для работы с искусственным интеллектом. Таким образом, территория, которая должна была превратиться в самый футуристический город мира, постепенно переориентируется на промышленную инфраструктуру ИИ. Планируется использовать морскую воду Красного моря для охлаждения оборудования.