Мощные ливни обрушились на Японию

В Нагое из-за рекордных осадков эвакуируют 2 млн человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

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Сильные ливни второй день идут над японской префектурой Айти. В городе Нагоя зафиксировано рекордное количество осадков — 104,5 мм в час. Власти города проводят эвакуацию 2 млн жителей.

В оживленном центре города, районе Сакаэ, дороги затоплены, вода поднялась до колена. Движение поездов, автобусов и других видов общественного транспорта приостановлено прямо в час пик. В том числе остановили работу компании JR, Meitetsu, Нагойское муниципальное метро. Возле вокзала Нагои и в других местах были организованы временные пункты размещения для людей, которые не смогли вернуться домой.

Японская метеослужба выпустила «особое предупреждение о наводнении пятого уровня» для реки Сёнай. По данным Бюро регионального развития Тюбу, два из 15 подземных переходов, находящихся в ведении правительства префектуры, оказались затоплены. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Рекорд осадков зафиксирован метеорологической обсерваторией в Нагое в промежутке с 15:53 до 16:53 местного времени 8 сентября. Предыдущий (97 мм) был зарегистрирован в Японии 11 сентября 2000 года над Токаем.

По данным местной метеорологической обсерватории, ожидаемое количество осадков за 24 часа к 18:00 9 сентября в некоторых районах достигнет 200 мм, а к 18:00 10 сентября выпадет еще 80 мм. В случае образования линейной полосы осадков существует риск дальнейшего локального увеличения их количества.