Мировое время могут отвязать от вращения Земли из-за ускорения планеты

В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Этот вопрос Международное бюро мер и весов рассмотрит в октябре, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science  

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Веками продолжительность суток связывали с вращением планеты. Одна секунда равнялась 1/86 400 солнечных суток. Ситуация изменилась в 1960-е годы. Ученые изобрели точные часы, которые измеряют время с помощью колебаний атомов цезия. Секундой стали считать время, за которое атом цезия-133 совершает 9 192 631 770 колебаний. Такое время называется атомным.

С 1972 года в мире используется всемирное координированное время UTC. Оно синхронизируется с атомными часами. Для человека разница между солнечным и атомным временем не заметна. Однако скорость вращения Земли нестабильна. Разницу компенсировали, добавляя високосную секунду. С 1972 года такую секунду добавляли 27 раз.

Однако в последние годы Земля стала вращаться быстрее. Теперь понадобилось добавить отрицательную секунду, то есть убрать ее. В прошлом отрицательную секунду никогда не вводили. Теперь ученые боятся, что это может привести к масштабному технологическому сбою, в том числе в коммуникациях или системах спутниковой навигации. Во многие компьютерные программы заложено, что високосные секунды бывают только положительными.

Как сообщает The Times, чтобы обойти проблему, ученые предложили отвязать атомное время от солнечного, позволив им разойтись. Спустя сотни лет их можно будет вновь уровнять с помощью «високосного часа». 

В Версале в октябре пройдет генеральная конференция Международного бюро мер и весов. Именно там могут решить судьбу високосной секунды. Если предложение одобрят, действовать оно начнет с 20 мая 2027 года. Високосные секунды использовать прекратят, а атомное время будет постепенно расходиться с солнечным временем. До часа разрыв может увеличиться примерно за одну тысячу лет.

 

#земля #ученые #планета #время

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