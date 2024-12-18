Известные спортсмены провели акцию в поддержку коммунальщиков в Астане

Столица , Таза Казахстан
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Дана Аменова
корреспондент

В рамках масштабной экоакции «Таза Қазақстан» известные атлеты выразили поддержку и благодарность работникам коммунальных служб, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: акимат Астаны

Ранним утром известные спортсмены Астаны собрались на Дубовой аллее, чтобы поддержать работников коммунальных служб, которые в сложных зимних условиях ежедневно очищают город от снега и льда.

Организаторы акции предложили сотрудникам горячий чай и баурсаки, поблагодарив их за нелегкий труд и заботу о чистоте города.

В мероприятии приняли участие такие известные столичные спортсмены, как Максат Сайлау, Мерей Маулитканов, Айбек Айтбеков, Нурлан Карабалин, Мади Амангельды, Нуржан Батырбеков, Нурбек Талбудин, Нурсултан Дуйсенкулов, Зере Сарбалина, Айза Мамбекова и Нариман Секен.

«Сегодня я лично ощутил, насколько непросто коммунальным работникам — каково это просыпаться рано, чистить снег, заниматься уборкой города. Это очень сложная работа, особенно когда на улице мороз. Я уважаю людей, которые занимаются поддержанием чистоты города. В очередной раз осознал, как важна работа сотрудников коммунальных служб. В первую очередь, мы проводим акцию, чтобы быть примером для подрастающего поколения. Молодежь всегда ориентируется на старших, медийных личностей, именитых спортсменов. Если бы я, будучи молодым человеком, увидел, как чемпион мира утром чистит снег и угощает работников чаем, это мотивировало бы меня на добрые поступки. Важно помнить, что чистота нашей столицы и всей страны зависит от нас, мы должны помогать друг другу», — отметил старший тренер города Астаны по ММА Нурлан Карабалин.

Помимо угощений, спортсмены помогли работникам в уборке снега, продемонстрировав пример активной поддержки и заботы о чистоте города.

В городской администрации отметили, что подобные мероприятия в Астане проводятся на регулярной основе. Их цель — укрепить дух единства, вдохновить людей на взаимную поддержку и напомнить о важности добрых поступков.

#Астана #акция #спортсмены #коммунальщики

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