В Астане необычно отметили День казахского тазы

Общество,Столица
Дана Аменова
корреспондент

Выбор праздничной даты имеет вескую причину

Фото: акимат Астаны

На Арбате в Астане впервые прошло специальное мероприятие, посвященное Дню казахской тазы, в ходе которого широкой публике была презентована эта национальная порода собак, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат 

Во время мероприятия жители смогли полюбоваться казахскими тазы, а также узнать об их истории, охотничьих навыках и особенностях. Этот день, отмечаемый с текущего года 3 сентября, направлен на популяризацию казахской тазы и широкое продвижение национальной породы, передает официальный сайт акимата столицы.

В ходе мероприятия владельцы казахских тазы рассказали об особенностях породы, их охотничьих способностях, резвости и выносливости.

Ценитель и заводчик тазы Аян Досыманов, проживающий в селе Арайлы близ Астаны, отметил, что воспитание казахской тазы требует большого труда. По его словам, для сохранения качеств породы и поддержания формы собаку необходимо постоянно тренировать и выводить на пробежку.

«Мы продолжаем наследие, оставленное предками. Тазы — одно из семи сокровищ. Её охотничий талант, резвость, сложение и благородное спокойствие — это качества, передающиеся по крови. Породистость казахской тазы можно определить по крупу, зубам и ушам. Сейчас у меня дома 10 тазы, а всего к этому моменту я вырастил около 30 собак. Мы специально тренируем тазы, развиваем их бег, держим в форме. Осенью, зимой и весной они много бегают. Летом же мы уделяем внимание их восстановлению», — рассказал Аян Досыманов.

По словам заводчика, его собаки регулярно входят в число лучших на различных выставках и соревнованиях. Он также упомянул, что в пригороде Астаны у него есть специальный питомник для содержания и тренировки тазы. Обучение охотничьим навыкам начинается после того, как щенку исполняется пять месяцев.

Особое внимание сегодня уделяется и международному признанию казахских тазы. Председатель организации «ASYL QAZYNA» в Астане Серик Алтаев остановился на достижениях национальной породы на различных соревнованиях. По его словам, в этом году на Играх кочевников три тазы от их организации защищают честь Казахстана и примут участие в состязаниях.

«Я сам содержу тазы с 15 лет, то есть с 1971 года. Сейчас у меня на воспитании 14 собак. В летний период мы тщательно готовим тазы к мировым первенствам. У нас есть казахские тазы, которые становились победителями и на прошлых Играх кочевников. В охоте и сопровождении охотника казахская тазы заметно отличается от пород других стран. В этом году мы планируем провести в Астане различные соревнования среди тазы», — рассказал Серик Алтаев.

Стоит отметить, что День казахской тазы впервые отмечается 3 сентября, начиная с этого года. Выбор этой даты имеет вескую причину: 3 сентября 2024 года Международная кинологическая федерация (FCI) предварительно признала казахскую тазы, утвердила стандарт породы № 372 и закрепила за Казахстаном статус страны её происхождения.

Кроме того, в Астане ко Дню казахской тазы культурные деятели и молодежь присоединились к творческому челленджу «Тазы – жеті қазынамыздың бірі», сообщает официальный сайт столичного акимата.

Инициатива объединяет национальное наследие и современные технологии. Для Астаны, как молодой и динамично развивающейся столицы, это возможность показать, что традиции могут быть интересны новому поколению и находить свое место в современном цифровом мире.

Челлендж призван привлечь внимание жителей столицы к казахской тазы — не только как к уникальной породе, но и как к части исторической памяти, культуры и национальной идентичности.

«Сегодня казахская тазы занимает особое место среди национальных пород, представляя культурное и историческое наследие Казахстана на мировом уровне. Участие в международных мероприятиях способствует популяризации породы, повышению её узнаваемости и укреплению её статуса в мире», — отметила заслуженный деятель РК, актриса государственного театра драмы и комедий им. А. Мамбетова Гульмира Жакилина.

Присоединиться к челленджу может каждый желающий, создав собственную работу и поделившись ею в социальных сетях.

 

#Астана #праздник #тазы

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