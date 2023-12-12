Как Минцифры планирует развивать инновации в Казахстане

Согласно прогнозам экспертов, к 2050 году направления AgriTech, MedTech, GreenTech, GovTech, Индустрия 4.0, металлургия и искусственный интеллект будут представлять собой наиболее значимые вызовы не только для Казахстана, но и для всего мира

Фото: пресс-служба МЦРИАП РК

На заседании Совета по технологической политике под председательством главы правительства Алихана Смаилова были обсуждены вопросы финансирования НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и выделены приоритетные направления для развития технологического потенциала Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЦРИАП РК.

Согласно прогнозам экспертов, к 2050 году направления AgriTech (органические продукты), MedTech (превентивная медицина), GreenTech (вода), GovTech (госсервисы), Индустрия 4.0, металлургия и искусственный интеллект будут представлять собой наиболее значимые вызовы не только для Казахстана, но и для всего мира.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин отметил, что для более эффективного раскрытия инновационного потенциала Казахстана необходимо увеличить концентрацию выделяемых средств на приоритетах технологического развития. На сегодня это AgriTech (органические продукты), MedTech (превентивная медицина) и GreenTech (вода). Также предлагается рассмотреть вопрос включения в приоритетные направления сфер искусственного интеллекта, Индустрии 4.0, GovTech и металлургии.

Премьер-министр Алихан Смаилов поддержал данные подходы и подчеркнул, что для эффективного решения вопросов в сфере развития инновационной деятельности необходимо активно вовлекать как научное сообщество, так и субъектов предпринимательства.

На заседании также были рассмотрены предложения по развитию инновационного направления MedTech. В рамках этого планируется создание платформы eDensaulyq с хранением на ней всей медицинской информации, модернизация имеющегося фонда медтехники и производственного оборудования, а также увеличение доли лабораторий, аккредитованных в соответствии с международными стандартами.

Алихан Смаилов подчеркнул, что роль данного инновационного направления очень важна в обеспечении качественного доступа граждан к медицинским услугам.

Министерство цифрового развития Казахстана выражает готовность продолжать работу над развитием инновационного потенциала страны, добавили в ведомстве.