В Непале объявили траур по жертвам наводнения

В стране проходит общенациональный траур по погибшим при наводнении в высокогорном районе Расува на севере страны. Над правительственными зданиями по всей стране, а также дипломатическими представительствами Непала за рубежом приспущены государственные флаги, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

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По последним данным, число жертв составляет более 1,3 тыс. человек. 3,9 тыс. человек числятся пропавшими без вести. Спасено 9,2 тыс. человек. Из них 3,2 тыс. находятся в пунктах временного размещения.

Наводнение произошло 26 августа из-за схода массы льда, грязи и камней в реку Бхотекоши на границе Непала и китайского Тибета. Среди пропавших без вести 506 иностранцев. Поисково-спасательная операция продолжается.