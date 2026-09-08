Во Франции ограбили музей Ренуара

Украдены четыре картины стоимостью 9 млн евро, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

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Местные власти оценили стоимость украденных произведений искусства в €9 млн, их названия пока не разглашаются. Помимо картин Ренуара в музее выставлены работы других художников

Из музея живописца Пьера Огюста Ренуара в городе Кань-сюр-Мер на юго-востоке Франции украли четыре картины, сообщают TF1 и BFM со ссылкой на источники.

Согласно видеозаписям с места происшествия, двое неизвестных проникли в музей рано утром 8 сентября и вырезали полотна из рам. Полиция была оповещена, после того как сработала сигнализация незадолго до 6:00 утра по местному времени.

Коллекция музея помимо 13 полотен Ренуара включает работы нескольких других художников, таких как Аристид Майоль, Пьер Боннар и Рауль Дюфи.

Музей Ренуара расположен в поместье Domaine des Collettes, которое художник приобрел в 1906 году. Импрессионист жил там до своей смерти в 1919-м. В 1960-е усадьбу выкупил муниципалитет Кань-сюр-Мер, чтобы открыть там музей.