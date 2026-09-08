Число жертв селя в Непале продолжает расти

По последним данным 1355 человек погибли, 5000 числятся пропавшими, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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«На данный момент спасены 13 396 человек, в том числе более 300 иностранцев. Около 5 тысяч человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, в том числе примерно 600 иностранцев из 35 стран. В пострадавших от наводнения районах обнаружены тела 1 355 погибших», - говорится в заявлении МИДа страны.

По данным МИД, поисково-спасательные работы продолжаются с привлечением всех имеющихся ресурсов. Спасательные команды из Индии, Китая, Республики Корея, ОАЭ и Малайзии работают в координации с непальскими военными и полицией. Ведомство также запросило у международного сообщества дополнительное оснащение - беспилотники большой дальности, временные мосты, наборы для анализа ДНК, насосы для откачки воды и средства для предотвращения эпидемий.

Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа утром после того, как мощный поток воды, льда, грязи и камней с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после схода ледника и вызванного им оползня.

Ранее в стране был объявлен траур.